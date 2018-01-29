Suriye Ulusal Diyalog Kongresi başladı

Garantör ülkelerin heyet başkanlarının bugün hazırlık toplantısı yapması beklenirken yaklaşık 1600 Suriyeli delegenin katılacağı ana toplantı yarın yapılacak.
Kongrede Rusya'yı Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, İran'ıysa Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari temsil edecek. BM'yi temsilen Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura masada olacak.
BM GÜVENLİK KONSEYİ DAİMİ ÜYELERİ DAVET EDİLDİ
BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyeleri ABD, İngiltere, Çin ve Fransa ile Mısır, Irak, Ürdün, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan da kongreye davet edildi.
First delegates arrive in Sochi for Syrian National Dialogue Congress pic.twitter.com/ysiCg4jko8— Ruptly (@Ruptly) January 29, 2018
KOMİTE VE KOMİSYONLAR KURULACAK
Komite ve komisyonlarda hükümet ve muhalefet temsilcilerinin yanı sıra kıdemli devlet insanları ve sendika temsilcileri yer alacak.
GÖZLER ANAYASA KOMİSYONUNDA OLACAK
Soçi'deki kongrenin yeni Suriye anayasası hazırlama sürecini başlatması beklendiğinden gözler anayasa komisyonunda olacak. Sputnik'in ulaştığı belgelere göre bu komisyonda Suriyeli vekiller Aşvak Abbas ve Ahmed Kuzbari ile Prof. İman Hamadan ve Prof. Amal Yazıcı yer alıyor.
510 journalists accredited for Sochi Peace Conference in four days.— Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) January 28, 2018
78 TV channels, 38 agencies from 27 countries.
Sochi plastered in “Peace for Syria” banners. pic.twitter.com/Wv5rzVeOJg
KÜRTLER, TÜRKMENLER, EZİDİLER DE TEMSİL EDİLECEK
Bir dizi dış aktör tarafından desteklenip 'Riyad grubu' olarak anılan Suriyeli muhalifler ile hem siyasi hem de silahlı muhalif grupları içeren Yüksek Müzakere Komitesi (HNC), kongreye katılmayacak.
CENEVRE SÜRECİNİ YENİDEN CANLANDIRMA AMACI TAŞIYOR
Kongre, 2012 yılında başlayan ve hiçbir sonuç alınamayan Cenevre müzakerelerinin yerini almayacak, aksine BM himayesinde yapılan müzakereleri yeniden canlandırma amacı taşıyacak.
Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Müzakereler Komisyonu'nun Moskova'yı ziyaret eden heyetinin başkanı Naser el Hariri ile görüşmede, "Soçi kongresinin temel amacı, Suriyeli taraflar arasındaki diyalogun Suriye halkının uzun zamandır beklediği sonucu vermesi için BM nezdindeki Cenevre sürecinin işleyişini sağlamak" demişti.
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