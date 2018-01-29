Suriye Ulusal Diyalog Kongresi başladı

© Sputnik/ Russian Presidential Press Office/Mikhail Metzel/POOL Soçi kongresinin davetiyeleri gönderildi

Suriye'deki ateşkesin garantör ülkeleri durumundaki Rusya, Türkiye ve İran'ın himayesinde gerçekleşecek ve Suriye'deki hükümet yanlısı ve karşıtı çeşitli etnik grupları bir araya getirecek olan 2 günlük kongrenin ilk günü heyetlerin gelişi ve kaydı ile geçecek.

Garantör ülkelerin heyet başkanlarının bugün hazırlık toplantısı yapması beklenirken yaklaşık 1600 Suriyeli delegenin katılacağı ana toplantı yarın yapılacak.

Kongrede Rusya'yı Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, İran'ıysa Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari temsil edecek. BM'yi temsilen Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura masada olacak.

BM GÜVENLİK KONSEYİ DAİMİ ÜYELERİ DAVET EDİLDİ

BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyeleri ABD, İngiltere, Çin ve Fransa ile Mısır, Irak, Ürdün, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan da kongreye davet edildi.

First delegates arrive in Sochi for Syrian National Dialogue Congress pic.twitter.com/ysiCg4jko8 — Ruptly (@Ruptly) January 29, 2018

KOMİTE VE KOMİSYONLAR KURULACAK

© Sputnik/ Maxim Blinov Lavrov: Soçi kongresinin temel amacı Cenevre sürecinin işleyişini sağlamak

Sputnik'in ulaştığı belgelere göre kongre sırasında prezidyum, yüksek komite ve organize komitesi olmak üzere üç idari kurul ile anayasa komisyonu, yetki komisyonu ve oy sayım komisyonu olmak üzere üç komisyon kurulacak.

Komite ve komisyonlarda hükümet ve muhalefet temsilcilerinin yanı sıra kıdemli devlet insanları ve sendika temsilcileri yer alacak.

GÖZLER ANAYASA KOMİSYONUNDA OLACAK

Soçi'deki kongrenin yeni Suriye anayasası hazırlama sürecini başlatması beklendiğinden gözler anayasa komisyonunda olacak. Sputnik'in ulaştığı belgelere göre bu komisyonda Suriyeli vekiller Aşvak Abbas ve Ahmed Kuzbari ile Prof. İman Hamadan ve Prof. Amal Yazıcı yer alıyor.

510 journalists accredited for Sochi Peace Conference in four days.



78 TV channels, 38 agencies from 27 countries.



Sochi plastered in “Peace for Syria” banners. pic.twitter.com/Wv5rzVeOJg — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) January 28, 2018

KÜRTLER, TÜRKMENLER, EZİDİLER DE TEMSİL EDİLECEK

© AP Photo/ Gabriel Chaim HNC ve Riyad grubu, Rusya'da düzenlenecek Suriye kongresine katılmayacak

Kongrenin organizatörleri tarafından yapılan açıklamaya göre Soçi'deki kongreye katılacak delegelerin büyük bölümünü Araplar (yüzde 94.5) oluşturuyor. Arapların dışında Kürtler, Ezidiler, Süryaniler, Ermeniler, Çerkezler, Çeçenler, Dağıstanlılar, Abhazlar, Türkmenler ve Dürziler de kongrede temsil edilecek.

Bir dizi dış aktör tarafından desteklenip 'Riyad grubu' olarak anılan Suriyeli muhalifler ile hem siyasi hem de silahlı muhalif grupları içeren Yüksek Müzakere Komitesi (HNC), kongreye katılmayacak.

CENEVRE SÜRECİNİ YENİDEN CANLANDIRMA AMACI TAŞIYOR

Kongre, 2012 yılında başlayan ve hiçbir sonuç alınamayan Cenevre müzakerelerinin yerini almayacak, aksine BM himayesinde yapılan müzakereleri yeniden canlandırma amacı taşıyacak.

Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Müzakereler Komisyonu'nun Moskova'yı ziyaret eden heyetinin başkanı Naser el Hariri ile görüşmede, "Soçi kongresinin temel amacı, Suriyeli taraflar arasındaki diyalogun Suriye halkının uzun zamandır beklediği sonucu vermesi için BM nezdindeki Cenevre sürecinin işleyişini sağlamak" demişti.