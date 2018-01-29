Rus LNG'sini taşıyan Fransız tankeri ABD'ye ulaştı

Sputnik'in ABD Sahil Güvenlik Kurumu'ndan aldığı bilgiye göre Rusya'dan ABD'ye LNG taşıyan Fransız Engie şirketine ait Gaselys tankeri, Boston'a ulaştı.

Rusya'daki Yamal LNG projesinde üretilen gazı taşıdığı belirtilen tanker, Boston kenti yakınındaki Everett gaz terminaline gitti.

LNG, bir Fransız şirketin alındığı ve Fransız bandıralı bir tankerle ABD'ye ulaştırıldığı için sevkiyat, Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlara takılmadı.

2. TANKER DE YOLA ÇIKTI

Bu arada Bloomberg, ABD'ye Rus LNG'si taşıyan 2. tankerin Fransa'nın Dunkirk limanından yola çıktığını ve 15 Şubat'ta ABD'ye varacağını belirtti.

Söz konusu tanker, 10 gün önce Atlantik'te U dönüşü yaparak İspanya'nın Cebelitarık yakınındaki Algeciras Limanı'na yönelmişti.

Kommersant gazetesi, sevkiyatın ABD'yi büyük bir LNG ihracatçısı yapmak isteyen Washington'un politikasıyla çeliştiğini yazmıştı.

ABD gümrük idarelerinin verilerine göre Everett terminali 2014'ten bu yana ilk kez gaz alımı gerçekleştirdi. Uzmanlar, bu sevkiyatın yeni bir trend olmadığını ve daha çok gaz pazarındaki küreselleşmenin arttığını gösterdiğini belirtti.

Yamal LNG projesinin yüzde 50.1'i Rus Novatek'e, yüzde 20'si Fransız Total ve Çinli CNPC'ye, yüzde 9.92'si de Çin'in İpek Yolu Fonu'na ait.