Rus gümrüğü, Türkiye ve Polonya’dan 120 ton meyve ve sebzeye el koydu

Belarus’tan Rusya’ya yasadışı olarak 120 tondan fazla Türk domates ve Polonya meyvelerini sokmaya çalışan 6 TIR’a Smolensk kentinde gümrük tarafından el konulduğu belirtildi.

Smolensk Gümrük Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Smolensk gümrükçüleri M1 ‘Brest-Moskova' karayolundaki seyyar grup çalışmaları kapsamında, 27 Ocak Cumartesi ve 28 Ocak Pazar günleri, Türk sebze ve Polonya meyvelerini taşıyan 6 TIR'a el koydu. Nakledilen toplam yük 120 tondan fazlaydı" dendi.

© AP Photo/ Rahmat Gul Rusya: 5 Türk şirketine daha domates sevkiyatı yapma izni verebiliriz

Belarus'tan Rusya'ya giren 2 aracın izin belgesi olmadan elma, bir aracın da armut taşıdığı belirtilirken, bu meyvelerin Polonya menşeili olduğu kaydedildi. Durdurulan diğer 3 TIR'ın da izin belgesi olmayan 60 ton Türk domatesi taşıdığı aktarıldı.

TIR sahibi şirketlere para cezaları kesileceğini bildiren gümrük, yaklaşık 60 ton meyvenin imha edileceği kaydedildi.