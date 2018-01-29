Rus Su-27’den ABD keşif uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün saat 12.00 radelerinde, Karadeniz'in uluslararası sularında Rus toprakları yönünde uçan tanımlanamayan hava hedefinin tespit edildiği belirtilerek, "Su-27, uçağa güvenli mesafeye yaklaştı, kimliğini tespit etti ve Rus sınırlarına yaklaşmasına izin vermeyerek ona eşlik etti. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait keşif uçağı yönünü değiştirerek Rus sınırlarından uzaklaştıktan sonra Su-27 üslendiği havaalanına geri döndü" ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan ABD Savunma Bakanlığı, önlemenin güvenli olmadığını iddia etti. Pentagon, Su-27'nin ABD uçağına çok tehlikeli mesafeye yaklaştığını öne sürdü.

Su-27'nin hiçbir ihlalde bulunmadığını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı ise şunu açıkladı: "Rus Su-27 savaş uçağının tüm uçuşu tamamen uluslararası kurallara uygun biçimde yapıldı, hiçbir olağandışı durum yaşanmadı".