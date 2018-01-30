Putin Netanyahu’ya Schindler'in mektubunu hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya, yüzlerce Yahudi’yi Holokost'tan kurtaran Alman iş adamı Schindler’in mektubunu hediye etti.

© REUTERS/ Carlos Barria Netanyahu: Her durumda Kudüs başkent

İsrail Hükümet Sözcüsü Anna Jonathan-Leus, Sputnik'e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya, İkinci Dünya Savaşı sırasında bin 200 Yahudi'yi Holokost'tan kurtaran Alman sanayici Oskar Schindler'in eşine yazdığı mektubunun orijinalini hediye ettiğini anlattı.

Jonathan-Leus, "Görüşme sonunda Devlet Başkanı Putin, Başbakan Netanyahu'ya hediyesini sundu. Oskar Schindler'in eşine yazdığı mektup" dedi.

Hediyenin Moskova'yı günübirlik ziyarette bulunan Netanyahu'yu çok duygulandırdığını belirten Jonathan-Leus, İsrail liderinin mektubu dünyanın en büyük Holokost araştırma merkezi Yad va-Şem'e teslim etme niyetinde olduğunu söyledi.