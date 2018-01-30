Putin ve Netanyahu’dan Moskova’da sır gibi görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile uzun bir görüşme yaptı. Suriye ve İran’ın Ortadoğu’daki etkisini konuşması beklenen ikilinin görüşmesi ile ilgili pek fazla ayrıntı basına yansımadı.

Putin ve Netanyahu, Holokost Anma Günü ve Leningrad Kuşatması’nın kaldırılmasının yıldönümü olan dün Rusya’nın başkenti Moskova’daki Yahudi Müzesi ve Hoşgörü Merkezi’nde bir araya geldi.

Sobibor Nazi imha kampındaki başarılı bir isyanın anlatıldığı yeni 'Sobibor' filminin tanıtımını izleyen ikili, müzedeki bir sergiyi gezdi. Liderler, daha sonra da basına kapalı uzun bir toplantı gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, iki liderin Suriye’deki ateşkes sürecinin yanı sıra çok sayıda ikili ve bölgesel konuyu ele aldığını söyledi. Uşakov, tarafların Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni de konuştuğunu aktardı.

'BEKLENENDEN UZUN GEÇTİ'

Netanyahu ile Moskova’ya gelen üst düzey İsrailli yetkili Ze’ev Yelkin, görüşmenin çok verimli ve beklenenden uzun geçtiğini söyledi. Yelkin “Görüşme ülkemizin güvenliğine büyük katkıda bulundu” dedi.

NETANYAHU: İRAN’IN SURİYE’DE ASKERİ ÜS KURMA GİRİŞİMİNDEN DUYDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN BAHSETTİM

Netanyahu da Twitter’da yaptığı açıklamada görüşme ile ilgili bazı ayrıntılara yer verdi. Netanyahu, Putin’e İran’ın Suriye’de askeri üs kurma ve Tahran’ın Lübnan’a İsrail’i hedef alan yüksek hassasiyetli silah konuşlandırma girişimlerinden duyduğu endişeyi belirttiğini aktardı. Netanyahu, bu girişimlere şiddetle karşı çıktıklarını ve uluslararası toplumun bir tepki vermemesi halinde kendilerinin eylem göstereceklerini ifade ettiğini de belirtti.

I just finished in-depth and good talks with Russian President Vladimir Putin.



I told him that Israel views two developments with utmost gravity:

First is Iran's efforts to establish a military presence in Syria pic.twitter.com/YdfcmL8DT8 — PM of Israel (@IsraeliPM) January 29, 2018

Putin’in Netanyahu’ya nasıl bir cevap verdiği ise bilinmiyor.

Putin, ayrıca Netanyahu’ya, yüzlerce Yahudi’yi Holokost'tan kurtaran Alman iş adamı Schindler’in mektubunu hediye etmişti.