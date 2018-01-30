'Rusya'nın görevi, Suriye devletinin yok edilmesine izin vermemek'

Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni değerlendiren Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Direktörü Vitaliy Naumkin, Rusya'nın görevinin Suriye devletinin yok edilmesine izin vermemek olduğunu söyledi. Rus uzman, Kürt meselesi çözülmeden Suriye krizini bitirmenin imkansız olduğunu da savundu.

Sputnik'e verdiği demeçte garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran arasındakiler de dahil olmak üzere tartışmalar yaşanmasının son derece doğal olduğunu kaydeden Naumkin, Soçi'de Suriye'nin geleceğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün istişare edildiğini ve fikir ayrılığına neden birçok detayın konuşulduğunu ifade etti.

"Bu fikir ayrılıkları diyalog yoluyla çözülebilir. Garantör ülkelerin güvenlik ve ekonomi alanındaki çıkarlarını da gözetmek gerekiyor" diye devam eden Rus uzman, Suriye'de gerilimi azaltma bölgeleri kurulmasının, bu açıdan güzel bir örnek olduğunun altını çizdi.

'SURİYE'DE ANAYASAL, İDARİ VE EKONOMİK REFORMLAR YAPILACAK'

Rusya'nın görevinin Suriye devletinin yok edilmesinin önüne geçmek olduğunu kaydeden Naumkin, Suriye'de anayasal, idari ve ekonomik reformların yapılacağını ve ülkenin yeniden ayağa kaldırılacağını vurguladı.

'KÜRT MESELESİ ÇÖZÜLMEDEN SURİYE KRİZİ BİTMEZ'

Öte yandan Naumkin, Kürt meselesini çözüme kavuşturmadan Suriye krizini bitirmenin imkansız olduğuna dikkat çekti. Rus uzman, "Müzakere sürecinin katılımcıları, Kürtler konusunda ortak tutum geliştirmeli. Bu, Suriye müzakerelerinin başarısı için mutlak bir koşul. Ancak bugüne dek henüz sağlanmadı" diye ekledi.