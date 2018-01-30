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    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi

    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nden anayasa komitesi kurma kararı çıktı

    © Sputnik/
    Rusya
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    Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldı. Bildirgede, "Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi.

    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi
    Sputnik
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    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin sonuç bildirgesi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaparak, Suriye hükümetinin yalnızca Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

    Açıklamada, kongre katılımcılarının yaklaşık yedi yıldır süren savaşın ardından Suriye'nin kurtuluşu için temel prensiplerde anlaştığı bildirildi. Bildirge, ülkenin seçimler yoluyla demokratik bir yola girmesi vurgusunu yaptı. 

    Kongrenin sonuç bildirgesi, hangi ırk ve etnisiteden olursa olsun tüm Suriyelilerin eşit haklara sahip olduğuna işaret etti.

    Bildiride, Suriye hükümeti delegasyonunun yanı sıra 'geniş temsilli muhalefet delegasyonundan oluşan komitenin anayasal reform taslağı hazırlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına katkıda bulunmasına karar verildiği' ifadeleri kullanıldı.

    'KOMİSYONA KONGREDE BELİRLENEN TEMSİLCİLER VE KONGREYE KATILMAYAN TARAFLARIN TEMSİLCİLERİ DAHİL OLACAK'

    Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura yaptığı açıklamada, Soçi'de gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi katılımcılarının Suriye Anayasa Komisyonu'nun kurulması konusunda anlaştığını duyurdu. Mistura, komisyona kongrede belirlenen temsilcilerin yanı sıra, kongreye katılmayan tarafların temsilcilerinin de dahil olacağını belirtti.

    150 KİŞİLİK KOMİTE BELİRLENDİ

    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi
    Sputnik
    Lavrov'la Çavuşoğlu'ndan Soçi havaalanında bekleyen Suriyeli muhalifler hakkında görüşme
    Diğer yandan kongrede, Suriye anayasasında yapılacakları değişiklikleri tartışmak üzere 150 kişilik bir komite belirlendi. Anayasa komitesinde Suriye hükümeti, muhalefet, Suriye uzmanları, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağı belirtildi.

    'NİHAİ ANLAŞMA CENEVRE SÜRECİNDE YAPILACAK'

    Bildiride, anayasa komitesinin yetkileri, prosedür kuralları, seçilme kriteri gibi hususlar üzerindeki nihai anlaşmanın BM gözetimindeki Cenevre sürecinde yapılacağı vurgulandı.

    Bildirinin sonunda, Suriye Özel Temsilcisini anayasa komitesinin Cenevre'deki işlerine yardımcı olarak ataması için BM Genel Sekreterine çağrı yapıldı.

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    Etiketler:
    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Soçi, İran, Suriye, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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