Lavrov: Suriye konusunda Batı ile her türlü diyalog formatına hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin geleceğini sadece Suriyelilerin belirleyebileceği ilkesine uyulduğu takdirde, Suriye konusunda Batı ile her formatta diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, "Bu kongreye tüm BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin temsilcilerini davet ettik. Çin ve Kazakistan'a, bu etkinliğe özel temsilcilerini gönderdikleri için minnettarız. Batılı partnerlerimiz buraya, Rusya'daki elçiliklerinin alt düzeydeki diplomatlarını göndermekle yetindi. Yine de, bundan da onur duyuyoruz. Her türlü formatta, her türlü düzeyde diyaloğa hazırız. Bu noktada önemli olan tek şey, 2254 sayılı karara, yani sadece Suriyelilerin kendi ülkelerinin geleceğini belirleyebileceği ilkesine uyulması" dedi.

Bazı grupların kongreye katılmamasını da değerlendiren Lavrov, "Elbette kimse, burada, Suriye halkının istisnasız tüm temsilcilerini toplayabilmememizi beklemiyordu. İki üç grubun katılma imkanı bulamamasından trajedi yaratılmamalı" yorumunda bulundu.

'PARİS'TE YAPILAN TOPLANTI, CENEVRE SÜRECİNE UYMUYOR'

Kongreyle ilgili Batı ülkelerinin dile getirdiği kuşkuları değerlendiren Lavrov, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'yle ilgili olarak Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cenevre'nin kan tazelemesi gerektiğini söyledi, çünkü şu ana kadar bu yönde çalışmalar ne iyi ne de kötü yönde ilerlemiyordu. Bu kongre, Cenevre'ye ve BM'nin rolüne bir destektir. Elbette BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temel alınmalı, yani her türlü adım, hükümet ve muhalefetin karşılıklı onayını gerektiriyor. Yani bu konuda hiçbir korku ve kuşku olmamalı."

Önce Washington sonra Paris'te toplanan, ABD, Fransa, İngiltere, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan oluşan beşli grubunun bazı görüşleri dile getirerek kağıda dökmesinin, Cenevre sürecine uymayan gizli bir faaliyet olduğunu söyleyen Lavrov, "Çünkü rastgele seçilen 5 ülke toplandı. Suriye çözümünde yer alan kilit ülkeler davet edilmedi" ifadesini kullandı.Kongrede ayrıca anayasa komitesini kurma kararının alındığını anlatan Lavrov, "Bu komiteye, bugün kongrede seçilen delegeler dahil olacak ve ayrıca çeşitli nedenlerden dolayı kongreye katılmayan grupların temsilcileri de gönderilecek" dedi.

'KONGREDE DE MİSTURA'YA DESTEK İFADE EDİLDİ'

Anayasa komitesinin çalışmalarının Cenevre'de organize edileceğini dile getiren Lavrov, "Kongre, (Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan) de Mistura'ya bu anayasa komitesinin faaliyetine destek verme çağrısında bulundu. De Mistura'nın 2254 sayılı kararın ona verdiği yetkilere uygun bir biçimde komitenin çalışmalarını organize etmesini umuyoruz. De Mistura'dan en kısa zamanda organizasyonun nasıl gerçekleşeceğine dair somut teklifler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kongre üyelerinin De Mistura'dan Suriye anayasası çalışmalarına aktif katılmasını talep ettiğini söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz şimdi geleceğe bakmaya çalışmıyoruz. Bugün bir anlaşmaya vardığımız için, kongrede elde edilen sonuçlar, Cenevre sürecini teşvik etmesi umuduyla BM'ne devrediliyor. Staffan de Mistura, bu konuda tüm yetkilere sahip. Kongrede de, De Mistura'nın yetkilerine destek ifade edildi."

Ayrıca İran ve Türkiye'den mevkidaşlarıyla görüştüğünü anlatan Lavrov, "Kongre sonuçları BM'ne devredildikten sonra Staffan de Mistura ve ekibine, tüm Suriyeli tarafların katılımıyla anlaşmalara varılması yönünde her türlü destek ve yardım sağlayacağımızı teyit ettik" dedi.

Soçi kongresinin başarılı olduğunu düşündüklerini ve BM'den bu forumda elde edilen anlaşmayı hayata geçirmesini beklediklerini dile getiren Lavrov, "Önemli olan, 2254 sayılı karardaki temel ilkelere sımsıkı uymamız. Sadece Suriyeliler kendi ülkelerinin geleceğini belirleyecek. Bu kongrenin amacı da bunun için uygun koşullar yaratmaktı. Sanırım bu ilk ve çok önemli adım başarılı oldu. Şimdi BM'den, buradaki anlaşmaya dayanan sonuçlar bekleyeceğiz" diye kaydetti.