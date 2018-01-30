Kayıt
23:48 30 Ocak 2018
Ankara-1°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Soçi'de

    Lavrov: Suriye konusunda Batı ile her türlü diyalog formatına hazırız

    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 30

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin geleceğini sadece Suriyelilerin belirleyebileceği ilkesine uyulduğu takdirde, Suriye konusunda Batı ile her formatta diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi
    Sputnik
    Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi başladı: Putin'den Türkiye, İran ve BM'ye teşekkür
    Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, "Bu kongreye tüm BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin temsilcilerini davet ettik. Çin ve Kazakistan'a, bu etkinliğe özel temsilcilerini gönderdikleri için minnettarız. Batılı partnerlerimiz buraya, Rusya'daki elçiliklerinin alt düzeydeki diplomatlarını göndermekle yetindi. Yine de, bundan da onur duyuyoruz. Her türlü formatta, her türlü düzeyde diyaloğa hazırız. Bu noktada önemli olan tek şey, 2254 sayılı karara, yani sadece Suriyelilerin kendi ülkelerinin geleceğini belirleyebileceği ilkesine uyulması" dedi.

    Bazı grupların kongreye katılmamasını da değerlendiren Lavrov, "Elbette kimse, burada, Suriye halkının istisnasız tüm temsilcilerini toplayabilmememizi beklemiyordu. İki üç grubun katılma imkanı bulamamasından trajedi yaratılmamalı" yorumunda bulundu.

    'PARİS'TE YAPILAN TOPLANTI, CENEVRE SÜRECİNE UYMUYOR'

    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi
    © Sputnik/
    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nden anayasa komitesi kurma kararı çıktı
    Kongreyle ilgili Batı ülkelerinin dile getirdiği kuşkuları değerlendiren Lavrov, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

    "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'yle ilgili olarak Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cenevre'nin kan tazelemesi gerektiğini söyledi, çünkü şu ana kadar bu yönde çalışmalar ne iyi ne de kötü yönde ilerlemiyordu. Bu kongre, Cenevre'ye ve BM'nin rolüne bir destektir. Elbette BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temel alınmalı, yani her türlü adım, hükümet ve muhalefetin karşılıklı onayını gerektiriyor. Yani bu konuda hiçbir korku ve kuşku olmamalı."

    Önce Washington sonra Paris'te toplanan, ABD, Fransa, İngiltere, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan oluşan beşli grubunun bazı görüşleri dile getirerek kağıda dökmesinin, Cenevre sürecine uymayan gizli bir faaliyet olduğunu söyleyen Lavrov, "Çünkü rastgele seçilen 5 ülke toplandı. Suriye çözümünde yer alan kilit ülkeler davet edilmedi" ifadesini kullandı.Kongrede ayrıca anayasa komitesini kurma kararının alındığını anlatan Lavrov, "Bu komiteye, bugün kongrede seçilen delegeler dahil olacak ve ayrıca çeşitli nedenlerden dolayı kongreye katılmayan grupların temsilcileri de gönderilecek" dedi.

    'KONGREDE DE MİSTURA'YA DESTEK İFADE EDİLDİ'

    Anayasa komitesinin çalışmalarının Cenevre'de organize edileceğini dile getiren Lavrov, "Kongre, (Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan) de Mistura'ya bu anayasa komitesinin faaliyetine destek verme çağrısında bulundu. De Mistura'nın 2254 sayılı kararın ona verdiği yetkilere uygun bir biçimde komitenin çalışmalarını organize etmesini umuyoruz. De Mistura'dan en kısa zamanda organizasyonun nasıl gerçekleşeceğine dair somut teklifler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Kongre üyelerinin De Mistura'dan Suriye anayasası çalışmalarına aktif katılmasını talep ettiğini söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Biz şimdi geleceğe bakmaya çalışmıyoruz. Bugün bir anlaşmaya vardığımız için, kongrede elde edilen sonuçlar, Cenevre sürecini teşvik etmesi umuduyla BM'ne devrediliyor. Staffan de Mistura, bu konuda tüm yetkilere sahip. Kongrede de, De Mistura'nın yetkilerine destek ifade edildi."

    Ayrıca İran ve Türkiye'den mevkidaşlarıyla görüştüğünü anlatan Lavrov, "Kongre sonuçları BM'ne devredildikten sonra Staffan de Mistura ve ekibine, tüm Suriyeli tarafların katılımıyla anlaşmalara varılması yönünde her türlü destek ve yardım sağlayacağımızı teyit ettik" dedi.

    Soçi kongresinin başarılı olduğunu düşündüklerini ve BM'den bu forumda elde edilen anlaşmayı hayata geçirmesini beklediklerini dile getiren Lavrov, "Önemli olan, 2254 sayılı karardaki temel ilkelere sımsıkı uymamız. Sadece Suriyeliler kendi ülkelerinin geleceğini belirleyecek. Bu kongrenin amacı da bunun için uygun koşullar yaratmaktı. Sanırım bu ilk ve çok önemli adım başarılı oldu. Şimdi BM'den, buradaki anlaşmaya dayanan sonuçlar bekleyeceğiz" diye kaydetti.

    İlgili konular:

    Peskov: Bazı muhaliflerin katılmaması, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için sorun teşkil etmez
    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi başladı
    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin ilk katılımcıları Soçi’ye ulaştı
    Etiketler:
    Sergey Lavrov, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Moskova polisi
    Geçmişten günümüze Moskova polisi
    Karikatür
    ABD, yaptırım uygulanabilecek Rusların yer aldığı 'Kremlin Raporu'nu yayınladı
    İnfografik
    Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı mücadelede gelinen aşama
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam