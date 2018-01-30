Lavrentyev: Soçi’de 3 belge onaylandı

© AA/ Raşit Aydoğan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nden anayasa komitesi kurma kararı çıktı

Lavrentyev, kongrenin ardından düzenlediği basın toplantısında, “3 evrak onaylandı. Bunlar sonuç bildirgesi, katılımcıların çağrısı ve anayasa komisyonuna adayların listesi. Liste, bazı ek somut isimler onay aldıktan sonra BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’ya iletilecek” dedi.

‘SOÇİ KONGRESİ YAPICIYDI’

Kongreye davet edilenler listesini, iç ve dış muhalefet ile hükümet temsilcileri dahil Suriye halkının tüm temsilcilerini tek çatı altında toplama amacıyla hazırlandığını hatırlatan Lavrentyev, “Bu amaca ulaşıldı, çünkü bugünkü etkinlikte 1393 delege ve 50’den fazla gözlemci vardı” dedi.

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Lavrov: Suriye konusunda Batı ile her türlü diyalog formatına hazırız

“Kongre boyunca gerçekten yapıcı hava hakimdi” diyen Rus diplomat, “Gerçekten sorumluluk ve yurtseverlik duygusuyla hareket ettikleri ve genel olarak tüm şikayet ve küskünlüklerin üstesinden gelebildikleri için delegelere minnettarız. Toplantı sırasında muhalefet ve hükümet temsilcileri arasında gergin tartışmalar tespit etmedik. Bu çok sevindirici. Gerçekten de birbirlerinin gözlerine bakarak sohbet ve diyalog için kelime bulabildiler” diye ekledi.

‘SOÇİ KONGRESİNİN SONUÇLARI CENEVRE'YE KATKI SAĞLAYACAK’

Lavrentyev, “Eminiz ki, bugünkü tartışmalar, Cenevre sürecine katkı sağlayacak. Bundan kesinlikle eminiz” dedi.

Suriye’de çözüm sürecinin katılımcılarının zor görevlerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Rus diplomat, “Kongreyi bitirerek aslında yarış bayrağını Steffan de Mistura’ya devretmiş oluyoruz. O, Suriye diyalog kongresinde elde edilen sonuçlardan yararlanabilir. Bu nedenle ona, görevlerini yerine getirmesi konusunda yardımımızı sürdürmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

‘SURİYELİ KÜRTLER GEREKLİ DÜZEYDE SOÇİ'DE TEMSİL EDİLDİ'

Rusya'nın Türkiye'nin endişelerinin dikkate alarak Demokratik Birlik Partisi (PYD) temsilcilerini Soçi'ye davet etmeme kararı aldığını kaydeden Lavrentyev, "Bazı Kürt birliklerin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde yer almamasına rağmen Kürtler Soçi'de gerekli düzeyde temsil edildi" dedi.