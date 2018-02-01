Rus uzman: ABD ve İngiltere, Karadeniz'de provokasyon hazırlıyor

ABD ve İngiltere'ye ait askeri filoların Karadeniz'deki hareketliliğini yorumlayan Rus askeri uzman Aleksandr Jilin, bölgede bir provokasyon hazırlandığını belirtti.

ABD'ye ait 'Carney' destroyerinin Ukrayna ile ortak tatbikat düzenlemesinin ardından NATO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, dün İngiltere Kraliyet Donanması'na ait 'Duncan' destroyer gemisinin, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz sularına girdiğini duyurmuştu.

Karadeniz'deki hareketliliği Sputnik için değerlendiren Aleksandr Jilin, "Bölgede gerilim tırmandırılıyor. Bu gerilimin Anglo-Saksonlar tarafından Rusya'ya baskı aracı olarak görüldüğünü ve bu nedenle benzer türden provokasyon eylemleri gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Zira Kiev'in Kırım, Donbass ve Rusya'ya ilişkin açıklamaları, kapsamlı bir provokasyon hazırlığıdır" dedi.

'PROVOKASYONUN UYGULAYICISI POROŞENKO'

Bu çerçevede ABD ve İngiltere'nin bu kapsamlı provokasyonun planlayıcısı olduğunu savunan Jilin, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun ise uygulayıcısı olduğunu kaydetti.

© Fotoğraf: ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika Komutanlığı ABD, 2018'de Karadeniz'e giren ilk gemisinin görüntülerini paylaştı

​NATO gemileri düzenli olarak bölgede bulunuyor. Bu ayın başlarında ABD'ye ait 'Carney' destroyeri Karadeniz'e girmiş ve Ukrayna donanması ile ortak tatbikata katılmıştı. Gemi 13 Ocak'ta Karadeniz'den ayrılmıştı.

Rus senatör Frants Klintseviç, ABD'nin böylece 'her yerdeyiz' mesajı vermeye çalıştığını söylemişti.

​NATO gemileri düzenli olarak bölgede bulunuyor. Bu ayın başlarında ABD'ye ait 'Carney' destroyeri Karadeniz'e girmiş ve Ukrayna donanması ile ortak tatbikata katılmıştı. Gemi 13 Ocak'ta Karadeniz'den ayrılmıştı.

Rus senatör Frants Klintseviç, ABD'nin böylece 'her yerdeyiz' mesajı vermeye çalıştığını söylemişti.