Rus uzman: ABD ve İngiltere, Karadeniz'de provokasyon hazırlıyor

ABD'ye ait 'Carney' destroyerinin Ukrayna ile ortak tatbikat düzenlemesinin ardından NATO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, dün İngiltere Kraliyet Donanması'na ait 'Duncan' destroyer gemisinin, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz sularına girdiğini duyurmuştu.
'PROVOKASYONUN UYGULAYICISI POROŞENKO'
Bu çerçevede ABD ve İngiltere'nin bu kapsamlı provokasyonun planlayıcısı olduğunu savunan Jilin, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun ise uygulayıcısı olduğunu kaydetti.
Rus senatör Frants Klintseviç, ABD'nin böylece 'her yerdeyiz' mesajı vermeye çalıştığını söylemişti.
NATO gemileri düzenli olarak bölgede bulunuyor. Bu ayın başlarında ABD'ye ait 'Carney' destroyeri Karadeniz'e girmiş ve Ukrayna donanması ile ortak tatbikata katılmıştı. Gemi 13 Ocak'ta Karadeniz'den ayrılmıştı.
Rus senatör Frants Klintseviç, ABD'nin böylece 'her yerdeyiz' mesajı vermeye çalıştığını söylemişti.
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