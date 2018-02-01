FSB: Başkanlık seçimlerini hedef almayı planlayan IŞİD’li terörist öldürüldü

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’da başkanlık seçimlerinin yapılacağı 18 Mart’ta terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan IŞİD üyesi bir teröristin Nijnıy Novgorod’da özel kuvvetler tarafından yapılan bir operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.

FSB’den yapılan açıklamada “FSB, Nijnıy Novgorod’da terör saldırısı gerçekleştirmek için hazırlanan bir IŞİD üyesinin eylemini önledi. Gözaltı sırasında güvenlik güçlerine silahla direnen suçlu, özel kuvvetler tarafından öldürüldü” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada olay yerinde güçlü bir patlayıcı, patlayıcı yapımı için malzemeler, silah ve mühimmatın bulunduğu da belirtildi.

Açıklamada “Elde edilen istihbarata göre, komşu bir ülkenin vatandaşı olan terörist Rusya devlet başkanlığı seçimlerinin yapıldığı gün saldırı gerçekleştirmeyi planlıyordu” ifadeleri kullanıldı.

Rusya’da 18 Mart’ta başkanlık seçimleri yapılması planlanıyor. Mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin de adaylar arasında.