Kadirov’dan Dünya Başörtüsü Günü mesajı: Ahlak timsali olan birçok başörtüsüz kadın tanıyorum

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, başını örtmeyen ama tevazu, dürüstlük ve ahlak örneği olan birçok kadın tanıdığını belirtti.

1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Kadirov, “Bugün Dünya Başörtüsü Günü. Müslüman kadınlar için başörtü dindarlık ve dürüstlük simgesi. Ailemde tüm kadınlar başörtü taşıyor. Bu onların seçimiydi, kimseye zorla dayatılmadı. Zira bugün namus, tevazu ve dürüstlükten bahsedip yarın reddetmek ikiyüzlülük olur. Bu yüzden seçim bilinçli olmalı” dedi.

Kadının başını örtmesi gerektiği sadece İslam değil, Hıristiyanlık ve Yahudilikte de belirtildiğini yazan Kadirov, “Zaman değişiyor ve birileri dini kurallara uymayı bırakıyor ama Çeçenistan’da birçok kadın Kuran emirlerine sıkıca uyuyor” ifadelerini kullandı.

Çeçen lider, “Ama ben tevazu, dürüstlük ve ahlak örneği olan birçok başörtüsüz kadın tanıyorum” diye ekledi.