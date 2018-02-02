Rusya: ABD, sıradan uçak karşılaşmalarını Rusofobi’yi alevlendirmek için kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı'nın Karadeniz'de Rus Su-27 uçağının EP-3 casus uçağını engellediği anların görüntülerini yayınlamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada "Washington, iki taraf arasında rutin hale gelen uçuşlar üzerinden yaygara koparma girişimlerine bir yenisini ekledi. Bu yaklaşımın tek amacı basındaki Rusofobi'yi alevlendirmek ve Rusya'yı saldırgan davranışlarla suçlamak. Bu tür eylemler, bu gibi konuları medeni bir şekilde çözmek için aklıselime uygun değil" ifadeleri kullanıldı.

US Navy releases new footage of controversial Su-27 encounter over Black Sea pic.twitter.com/9tASIQQ5fT https://t.co/PtgTx58T01 — RT (@RT_com) February 1, 2018

​Moskova ile Washington arasında 30 yıl önce bu gibi olayların işleyişini düzenleyen bir anlaşma imzalandığının hatırladığı açıklamada, Rusya'nın birçok kez anlaşmada yeni düzenlemelere gitmeyi teklif ettiği, ancak ABD'nin profesyonel diyalogdan kaçındığı aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce de ABD'ye ya Rusya sınırlarında uçuş yapmama ya da bu tür uçuşlarda kurallara uyma çağrısı yapmıştı.

Açıklamada "Rus uçağının 29 Ocak'taki manevraları standart nitelikteydi, tamamen hukuki ve güvenliydi" ifadeleri kullanılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de Lockheed EP-3 uçağını engellediği anların 4 dakikalık bir videosunu yayınlamış ve önlemenin güvenli olmadığı suçlamasında bulunmuştu.