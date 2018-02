Rus yapımı silahların hangileri yurtdışında da üretiliyor?

Sputnik, Rus silahlarının hangi ülkelerde ve ne şekilde üretildiğini ve lisanslı üretim şemalarının en hassas yanlarını araştırdı.

SERİ ÜRETİME BAĞLANAN AVCI UÇAKLARI

Rusya'dan geleneksel olarak en çok silah ithal eden Hindistan'da, Rusya'nın toplam olarak ihraç ettiği silahların 3'te biri kullanılıyor. Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport'un verilerine göre 1960'lardan başlayarak Hindistan önce Sovyetler Birliği'nde ardından Rusya'dan toplam 65 milyar dolarlık silah satın aldı.

Hindistan sadece hazır silahları satın almakla kalmayıp, lisanslı üretim de gerçekleştiriyor. Uçak üretim şirketi Hindustan Aeronautics Limited (HAL), sadece 2000'den bu yana 200'ün üzerinde Rus menşeili Su-30 ağır avcı uçağı üretti.

Strateji ve Teknoloji Analizi Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Konstantin Makiyenko, Sputnik'e verdiği mülakatta, "Fiilen her büyük program çerçevesinde lisanslı üretim talep eden başlıca müşterimiz Hindistan ve bu çok doğal. Kaide olarak Hint tarafı çok miktarda silah satın alıyor. Su-30'lar ise muazzam bir program. HAL fabrikalı toplamda 222 avcı uçağı üretti, modern standartlara göre bu devasa bir rakam" diye konuştu.

Askeri-teknik işbirliği bakımından Rusya ile Hindistan arasındaki güvenin seviyesinin yüksek olduğunu söyleyen Makiyenko, Rus menşeili yeni T-90S tankının ve bu tankta kullanılan zırh delici ‘Mango' mermilerinin de Hindistan'da lisanslı olarak üretildiğine dikkat çekti.

Makiyenko, "En azından Hindistan'la yapılan bu işbirliği Rusya için faydalı. Zira işbirliğimiz belgelerin teslim edilmesiyle sona ermiyor, uzun vadede teknolojik setlerin, çeşitli teçhizatların sevkiyatı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

KİMİ ÜLKELER LİSANSLI, KİMİLERİYSE LİSANSSIZ ÜRETİM YAPIYOR