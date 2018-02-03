‘ABD'nin yeni nükleer doktrini, her türlü eylemin sorumluluğundan kaçma fırsatı veriyor’

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, ABD’nin yeni nükleer doktrininin, uluslararası arenada işlediği her türlü eylemin sorumluluğunu reddetme fırsatını verdiğini belirtti.

© AFP 2018/ BRENDAN SMIALOWSKI Pentagon, nükleer silahları hangi şartlarda kullanabileceğini anlattı

Bondarev, "Doktrinin metni, ABD yönetiminin her türlü sorumluluğunu ortadan kaldırıyor. Zira bu belgede, uluslararası arenadaki olayları ve bağımsız ülkelerin iç işlerindeki durumu istediği gibi yorumlaması yönünde büyük fırsatlar tanınıyor" dedi.

'ABD YÖNETİMİNİN BU KADAR AKILSIZ OLDUĞUNU SANMIYORUM'

Doktrinde, "tehdit" veya "olağandışı şartlar" kriterleri için hiçbir net açıklamanın yapılmadığına dikkat çeken Rus senatör, "Gerçi ABD yönetiminin, bu gürültülü açıklamalardan eyleme geçecek kadar akılsız olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

RUSYA VE ÇİN'LE ÇATIŞMAYA GİRMEYECEK AMA…

Yeni doktrinde, Rusya ve Çin'e düşman olarak yaklaşılmayacağının belirtildiğine dikkat çeken Bondarev, "Bu tesadüf değil. Elbette ABD, dünyanın önde gelen iki güçle açık çatışmaya girmeyecek. ABD, silah ihracatından para kazanmak, petrol yataklarını kontrol altında tutmak ve insan sermayesini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak amacıyla yeraltı kaynağı zengini küçük ülkelerin topraklarını işgal etmeye devam edebilir" yorumunda bulundu.

Rus senatör, "ABD'nin nükleer doktrini, kimin küresel ölçekte gerçek saldırgan olduğunu gözler önüne seriyor" diye ekledi.