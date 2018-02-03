Rusya'dan ABD'ye nükleer silah uyarısı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yeni doktrininde tüm dünyaya nükleer füze taşıyabilen F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı kaydedilmişti.
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Pentagon'un planını Sputnik'e değerlendiren Klintseviç, "Askeri-teknik açıdan bu plan, Rusya için basit bir konuşlandırma anlamına geliyor. Eğer ABD, Doğu Avrupa'daki üslerine ve Baltık ülkelerindeki NATO üslerine nükleer füzelerini konuşlandırırsa, elbette Rusya, tüm bu unsurları etkili biçimde hedef alacak" ifadelerini kullandı.
Klintseviç, Rusya'nın kendisini bu tehditlerden korumak zorunda kalacağını vurguladı.
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