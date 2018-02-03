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    Rusya Dışişleri Bakanlığı

    Rusya: ABD'nin yeni nükleer doktrini hayal kırıklığı yarattı

    © AFP 2018/ ALEXANDER NEMENOV
    Rusya
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    ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yayınladığı yeni nükleer doktrinin Rusya karşıtı olduğuna dikkat çeken Rus Dışişleri, doktrinin Moskova'da hayal kırıklığı yarattığını vurguladı.

    ABD-Nükleer bomba
    © AFP 2018/ BRENDAN SMIALOWSKI
    Pentagon, nükleer silahları hangi şartlarda kullanabileceğini anlattı
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Pentagon'un yayınladığı ve Moskova'nın süper güç statüsüne ve silahlanma yarışına geri dönmeye kararlı olduğunun öne sürüldüğü yeni nükleer doktrin hakkında bir açıklama yayınladı.

    Bakanlık, belgede Moskova'ya yöneltilen suçlamaların hiçbirinin gerçekle ilişkisi olmadığını belirterek, "Rusya'nın askeri doktrini, nükleer silah kullanımını sadece iki varsayımsal savunma senaryosuyla kısıtlıyor: Rusya ve/veya Rusya'nın müttefiklerine nükleer silahlar ya da başka tür kitle imha silahlarıyla düzenlenen saldırılar ile konvansiyonel silahlar kullanılarak Rus devletinin varlığını tehdit eden saldırılar" ifadelerini kullandı.

    'ABD, KÜRESEL NÜKLEER DURUMU KÖTÜLEŞTİRMENİN SUÇUNU BAŞKASINA ATMAYA ÇALIŞIYOR'

    Kimyasal silah kullanımına ilişkin tutumunu ortaya koyan bakanlık, ABD'nin yeni doktrinle birlikte uluslararası nükleer durumdaki kötüleştirmenin suçunu başkasına atmaya çalıştığının altını çizdi.

    'ABD, NÜKLEER SİLAH KULLANIMINI SINIRLANDIRMIYOR'

    Rus Dışişleri, Washington'un nükleer silah kullanımına yönelik 'sınırsız' yaklaşım içinde olduğunu kaydederek şöyle devam etti: "Doktrinin yazarları, nükleer silahların 'olağanüstü durumlarda' kullanılabileceğini belirtiyor ve nükleer silah kullanımını askeri senaryolarla sınırlamıyor. Hatta askeri senaryolar da o kadar belirsiz biçimde tanımlanıyor ki, bu durum ABD'li yetkililere her türlü güç kullanımını 'saldırgan' gördükleri herkese nükleer saldırı düzenlemek için gerekçe sunuyor."

    'ABD'NİN İSTİKRARLI İLİŞKİ İSTEĞİ İKİYÜZLÜLÜK'

    Öte yandan bakanlık, doktrinde yer alan ABD'nin Rusya ve Çin'le istikrarlı ilişkiler ve yapıcı işbirliği kurmaya çalıştığı yönündeki ifadelere karşı çıktı.

    ABD'nin bu yöndeki açıklamalarını 'ikiyüzlü' olarak nitelendiren Rus Dışişleri, "Biz bu yönde çalışmaya hazırız. ABD'yi stratejik istikrarın korunması alanındaki biriken sorunlara Rusya'yla ortak çözüm arayışında ciddi tutum sergilemeye çağırıyoruz" diye vurguladı.

    Pentagon, dün yeni ABD Nükleer Doktrini'ni yayınlamıştı. Doktrinde ABD'nin, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer silah sayısını azaltma taahhüdünü üzerine aldığı belirtilmişti.

    Doktrinde ABD'nin Rusya ve Çin'i düşman olarak görmek istemediği ve bu ülkelerle istikrarlı ilişkiler kurmaya çalıştığı ifade edilmişti.

    Ayrıca Rusya'nın nükleer potansiyelini modernize etmesinin süper güç statüsüne ve silah yarışına geri dönme kararlılığını gösterdiği öne sürülmüştü.

    Etiketler:
    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, Rusya
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