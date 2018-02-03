Rus vekil: El Nusra’nın MANPAD’i nereden aldığı araştırılmalı

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü

Şvıtkin, Sputnik'e açıklamasında, "Bugüne kadar onların elinde MANPAD yoktu. Belli ki yabancı ülkeler tarafından sağlanıyor. Bu silahın kaynağını ortaya çıkarma yönünde araştırmanın yapılması ihtiyacı var" dedi.

Rus vekil, MANPAD'ın menşeinin Batı ülkeleri olduğu görüşünü de dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ocak ayı başlarında yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki muhaliflere silah verilmesinin önündeki kısıtlamaları kaldırması halinde taşınabilir 'hava savunma füzeleri'nin (MANPAD) teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek Pentagon'u uyarmıştı.