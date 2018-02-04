‘WADA ve IOC uluslararası sporu ticarileştirdi’

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) uluslararası sporu ve olimpiyat hareketini ticarileştirdiğini ve Rusya’nın konuyu parlamentolar arası düzeyde müzakere edeceğini söyledi.

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) uluslararası sporu ve olimpik hareketi ticarileştirdiğini ve Rusya'nın konuyu parlamentolar arası düzeyde müzakere edeceğini söyledi.

Basın mensuplarına konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Matviyenko, "Bana göre çok ciddi bir sorun var, onlar (WADA ve IOC) uluslararası sporu, olimpik hareketi ticarileştirdiler, bir anlamda işe dönüştürdüler, önceliği sporculara değil, kar elde etmeye verdiler. Bu doğru bir şey mi?" diye konuştu.

WADA ve IOC'un eylemlerinin Olimpiyat İlkeleri'ne aykırı olduğuna dikkat çeken Matviyenko, bu konuyu diğer ülkelerin parlamento yöneticileriyle ve parlamentolar arası platformlarda müzakere etme sözü verdi.

‘SPORCULARLA İLGİLİ OBJEKTİF KARAR İÇİN MİNNETTARIZ'

Rusya'nın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) Rus sporculara yönelik kararından ötürü minnettar olduğunu belirten Matviyenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki bu kişileri bilmiyoruz, fakat sert baskılara rağmen kararlarında objektif verilere ve olimpik hareketin ilkelerine dayanma cesaretini ortaya koydukları için bu kişiler minnettar olmamız gerektiğini düşünüyorum."

‘CAS İLE BİRLİKTE WADA VE IOC DA REFORMA TABİ OLSUN'

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) 28 Rus sporcu hakkındaki temyiz başvurusunu kabul etmesinin ardından IOC Başkanı Thomas Bach'ın kurumun iç yapısında reform yapılması gerektiği konusunda yaptığı açıklamaları yorumlayan Matviyenko, şunları söyledi:

"Özellikle IOC'yi memnun etmeyen Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın kararından sonra kurumun içinde reform yapma gerekliliği elbette ki müzakere edilebilir. Ancak o halde Dünya Dopingle Mücadele Ajansı WADA'da ve hatta Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC'ta da, özellikle demokratik prosedürler çerçevesinde hareket etme kabiliyetinde olmadıkları için reform yapmayı düşünmek te gayet doğal. Zira yaptıklarının, bu kuruluşların olimpiyat ruhunun özgün anlamının yozlaştığını açıkça ortaya koyuyor."

Demokratik kabul edilebilmesi için her kuruluşun bağımsız adli organların kararlarını titizlikle icra etmesi gerektiğini vurgulayan Matviyenko, "Olimpik hareketin Pierre de Coubertin tarafından belirlenen ilkelerinin yaşadığından ve sonunda muhakkak üstün geleceklerinden eminim" ifadelerini kullandı.

Daha önce CAS, IOC'nin 28 Rus sporcuya, doping kullandıkları iddiasıyla verdiği olimpiyatlardan ömür boyu men cezasına yönelik temyiz başvurusunu kabul etmiş, sporcuların haklarındaki kısıtlamaların kaldırıldığını ve Soçi 2014 Kış Olimpiyat Oyunları'nda edindikleri başarıların iade edildiğini bildirmişti.