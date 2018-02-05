Moskova’da 2 günde bir aylık kar yağdı

Moskova Belediye Başkanı Yardımcısı Pyotr Biryukov, basın mensuplarına başkentteki hava şartlarıyla ilgili bulunduğu açıklamada, “Oldukça zor bir durum, dün sabahtan bu yana 38 santimetre kar yağdı, bu Şubat yağış ortalamasının fazlası” diye konuştu.

Kar yağışının giderek artmaya devam edeceğine dikkat çeken Biryukov, pazartesi akşamına kadar ek olarak 15-20 santimetre kar yağabileceği konusunda uyardı.

‘4 BİNİN ÜZERİNDE KAMYON VE 15 BİNİN ÜZERİNDE KAR TEMİZLEME MAKİNESİ ÇALIŞIYOR’

Biryukov, Moskova’da etkili olan karı temizleme çalışmalarına 4 binin üzerinde damperli kamyonun ve 15 binin üzerinde kar temizleme makinesinin katıldığını aktardı. Yetkili, gün içinde ayrıca toplam 72 bin kişinin kar temizleme çalışmalarında yer aldığını da sözlerine ekledi.

© Sputnik/ Iliya Pitalev Moskova'da kar yağışı

200’DEN FAZLA UÇAK SEFERİ ERTELENDİ

Moskova’daki havalimanlarında yoğun kar yağışının yol açtığı zorluklar nedeniyle 200’ün üzerinde uçak seferinin ertelendiği ya da iptal edildiği öğrenildi.

Yandeks’in uygulamasında yer alan verilere göre bu akşam 22.00 itibarıyla Vnukovo’da 22, Domodedovo’da 51, Şeremetyevo Havalimanı’ndaysa 147 olmak üzere toplamda 200’ün üzerinde sefer ertelendi, 17 sefer de tamamen iptal oldu.

MOSKOVA’DAKİ OKULLAR TATİL EDİLDİ

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.

Sobyanin, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Yoğun kar yağışı ne gece boyu, ne de yarın duracak. Yollardaki durum karmaşık olacak. Mecbur kalmadıkça özel araç kullanılmamalı. Okullara gitmemek serbest” ifadelerini paylaştı.

Meteoroloji uzmanları, bu tür yağışların 100 yılda bir kez yaşandığını belirtiyor.