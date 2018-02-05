Rospotrebnadzor: Rus turistlerin Zika virüsüne karşı güvenliği için Türk yetkililerle görüşeceğiz

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Türkiye’de Zika virüsünün yayılması ile ilgili durumun ardından Rus yetkililerin önümüzdeki ay Türk meslektaşlarıyla gelecek yaz sezonunun Rus turistler için güvenli olması amacıyla görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

© AFP 2018/ Marvin RECINOS Rosturizm tur şirketlerinden turistleri Türkiye tatili konusunda uyarmalarını istedi

Daha önce Trabzon, Rize ve Artvin'de Zika virüsü taşıyan sineklere rastlandığı konusunda Rus turistleri uyaran Rospotrebnadzor'un Başkanı Anna Popova, Rus yetkililerin Türk meslektaşlarıyla konuyla ilgili görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.

Gazetecilerin Türkiye'deki Zika virüsü ile ilgili durumun Rus turistler için ne derece tehlikeli olduğu yönündeki sorusunu yanıtlayan Popova "Daha önce yayınladığımız veriler, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın verileri. Konuyla ilgili bilgi sahibiler. Riski azaltmak için gerekli tedbirleri alacaklarından eminiz. Önümüzdeki ay gelecek yaz sezonunun Rus turistler için güvenli olması için görüşme gerçekleştireceğiz. Şimdilik tarih üzerinde görüşüyoruz" dedi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Sağlık Bakanlığı'nı kaynak göstererek Artvin, Rize ve Trabzon kentlerinde Zika virüsü taşıyan sineklere rastlandığını belirtmişti.