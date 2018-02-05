Rospotrebnadzor: Rus turistlerin Zika virüsüne karşı güvenliği için Türk yetkililerle görüşeceğiz

Gazetecilerin Türkiye'deki Zika virüsü ile ilgili durumun Rus turistler için ne derece tehlikeli olduğu yönündeki sorusunu yanıtlayan Popova "Daha önce yayınladığımız veriler, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın verileri. Konuyla ilgili bilgi sahibiler. Riski azaltmak için gerekli tedbirleri alacaklarından eminiz. Önümüzdeki ay gelecek yaz sezonunun Rus turistler için güvenli olması için görüşme gerçekleştireceğiz. Şimdilik tarih üzerinde görüşüyoruz" dedi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Sağlık Bakanlığı'nı kaynak göstererek Artvin, Rize ve Trabzon kentlerinde Zika virüsü taşıyan sineklere rastlandığını belirtmişti.
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