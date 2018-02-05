Rusya: İdlib'de düşürülen uçağımızın pilotu, çevresi militanlarca sarılınca kendini havaya uçurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İdlib'de cihatçı bir grup tarafından düşürülen Su-25 tipi Rus uçağının pilotu Binbaşı Roman Filipov, 'kendini paraşütle fırlatıp Tel Debes isimli yerleşim yerine inince, hayatının son anlarında, karşısındakilere göre çok daha sıradan olarak tanımlanabilecek silahlar ile adil olmayan bir savaş verdi fakat yine de militanların kendisine yaklaşmasına izin vermedi.'

Bakanlık'ın açıklamasında, "Filipov ağır yaralı bir şekilde çevresi militanlar tarafından sarılınca ve onlarla arasında sadece birkaç on metre kalınca kendisini el bombası ile havaya uçurdu" diye devam edildi.

FİLİPOV'A RUSYA KAHRAMANI NİŞANI VERİLDİ

Açıklamada ayrıca, Filipov'un kendini paraşütle fırlatmadan önce son ana kadar uçağı havada tutmaya çalıştığı ve uçağa füze ile saldırıldığını komuta merkezine iletebilecek kadar zaman bulduğu kaydedildi.

Diğer taraftan Bakanlık yetkilileri, Filipov'a ölümünün ardından Rusya Kahramanı nişanı verildiğini belirtti.

Evli olan Filipov dört yaşında bir kız çocuğu babasıydı.

Distinguished Russian flying ace, major Roman Filippov was piloting the downed in #Syria Su-25 jet. He fought off terrorists with a sidearm as long as he could, sacrificed himself & took out several enemies with him. He had a wife and a 4 year-old daughter back in Primorje region pic.twitter.com/xxse7vbeAa — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) February 5, 2018

​Filipov'un pilotu olduğu Su-25 uçağı, Rusya'nın Suriye'de cihatçı gruplara hava operasyonları düzenlediği Eylül 2015'ten bu yana bu ülkede cihatçılar tarafından düşürülen ilk savaş uçağı olmuştu.

Su-25 uçağının düşürülmesini El Nusra ile bağlantılı Heyet Tahrir el Şam isimli cihatçı grup üstlenmişti.