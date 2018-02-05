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    Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev

    Medvedev: Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin amacı Rusya'ya siyasi zarar vermek

    Sputnik
    Rusya
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    Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC), CAS tarafından aklanan Rus sporcuların 2018 Kış Olimpiyatı'na katılımına izin vermeyerek utanç verici bir karar aldığını belirtti.

    Rusya- Spor- Doping- Men
    © AP Photo/ David J. Phillip
    CAS, 28 Rus sporcu hakkındaki men cezasını kaldırdı
    Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC), Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından aklanan Rus sporcularla antrenörleri 2018 Kış Olimpiyatları'na almama kararının 'utanç verici' olduğunu duyuran Rusya Başbakanı Medvedev, amacın Rusya'ya siyasi zarar vermek olduğunu vurguladı.

    CAS'A GÖRE KANIT YOK, IOC'YE GÖRE ŞÜPHE DEVAM EDİYOR

    İsviçre merkezli CAS, perşembe günü verdiği kararda, 13'ü sporcu, 2'si antrenör olan 28 Rusya vatandaşı hakkında doping gerekçesiyle ömür boyu men kararını iptal etmiş, bunu da 2014'teki Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda doping kurallarını ihlal ettiklerine dair yeterli kanıt olmamasıyla gerekçelendirmişti. Ama bugün IOC, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları için davetiye gönderen komisyonunun, 15 Rus sporcu ve antrenörün katılma başvurularını doping şüphesi devam ettiği gerekçesiyle reddettiğini duyurdu. Diğer yandan IOC daha önce 169 Rus sporcuyu tarafsız bayrak altında ve Rusya'dan Olimpik Sporcular adıyla yarışmaları şartıyla PyeongChang'e davet etmişti.

    OLİMPİYAT'A GÜNLER KALA KAOS

    PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nın 9 Şubat'ta başlamasına günler kala IOC ile CAS'ın ters düşmesi ve IOC'nin Olimpiyat'ta kimin yarışacağına dair son söze sahip olduğunda ısrar etmesi spor dünyasında kafaları karıştırırken Rusya'nın da sert tepkisini çekti. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ''Belki de IOC üyelerinin kendilerine doping testi yapması zamanı geldi'' diye çıkıştı.

    'HAKSIZ, YASADIŞI, AKLAKSIZ, POLİTİZE'

    Facebook hesabından açıklama yapan Başbakan Medvedev de "IOC komisyonu, utanç verici karar aldı. Haksız ve yasadışı. Ahlaka aykırı ve politize edilmiş'' dedi.

    'OLİMPİYAT ANLAŞMASI VE TEMEL HUKUK İLKELERİNİ ÇİĞNİYOR'

    ''Komisyon, tam da bu tür tartışmalı durumları çözüme kavuşturmak için oluşturulan spor mahkemesi (CAS) tarafından hakları iade edilen sporcularımızı Olimpiyat Oyunlarına almayarak Olimpiyat anlaşmasını ve temel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldı" diye altını çizdi.

    Valentina Matviyenko
    © Sputnik/
    ‘WADA ve IOC uluslararası sporu ticarileştirdi’

    'SPORA VE SPORSEVERLERE KARŞI'

    Rusya Başbakanı, ''Suç kanıtlanmamışsa suçsuzsun. Son karar mahkemenin. Ama (aklanan Rus sporcuları Olimpiyatlara almamaya yönelik) bu karar, kendini mahkemenin üzerinde tutan bir grup tarafından alındı. Bunlar kendilerini IOC, sporcular, sporseverlerin üzerinde tutuyor. Bu kararın amacı spordan çok uzak. Amaç, ülkemize siyasi zarar vermek'' diye ekledi.

    'YAZIK OLİMPİYAT HAREKETİNE, YAZIK SPORCULARA'

    ''Dopingin tüm bunlarla hiçbir ilgisi yok, bunu söylemek artık çok gülünç'' diye devam eden Medvedev, şu çıkışı yaptı: ''Hedefinde sadece Rusya olduğu önyargılı soruşturmaya bir şekilde tahammül edebilirdik. Ama komisyonun, spor mahkemesinin kararını yerine getirmeyi reddetmesini idrak etmek imkansız. Sonucu uzun vadeli olacak. Önce ticaret, IOC’ta Pierre de Coubertin'in kurallarına galip geldi. Şimdi siyaset, hukuk ve ahlak kurallarına galip geldi. Yazık Olimpiyat hareketine. Yazık sporculara. Şimdi her bir sporcuya bu muamele yapılabilir. Yazık sporseverlere”.

     

    Etiketler:
    Olimpiyat Oyunları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Dmitriy Medvedev, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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