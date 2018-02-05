Medvedev: Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin amacı Rusya'ya siyasi zarar vermek

© AP Photo/ David J. Phillip CAS, 28 Rus sporcu hakkındaki men cezasını kaldırdı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC), Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından aklanan Rus sporcularla antrenörleri 2018 Kış Olimpiyatları'na almama kararının 'utanç verici' olduğunu duyuran Rusya Başbakanı Medvedev, amacın Rusya'ya siyasi zarar vermek olduğunu vurguladı.

CAS'A GÖRE KANIT YOK, IOC'YE GÖRE ŞÜPHE DEVAM EDİYOR

İsviçre merkezli CAS, perşembe günü verdiği kararda, 13'ü sporcu, 2'si antrenör olan 28 Rusya vatandaşı hakkında doping gerekçesiyle ömür boyu men kararını iptal etmiş, bunu da 2014'teki Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda doping kurallarını ihlal ettiklerine dair yeterli kanıt olmamasıyla gerekçelendirmişti. Ama bugün IOC, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları için davetiye gönderen komisyonunun, 15 Rus sporcu ve antrenörün katılma başvurularını doping şüphesi devam ettiği gerekçesiyle reddettiğini duyurdu. Diğer yandan IOC daha önce 169 Rus sporcuyu tarafsız bayrak altında ve Rusya'dan Olimpik Sporcular adıyla yarışmaları şartıyla PyeongChang'e davet etmişti.

OLİMPİYAT'A GÜNLER KALA KAOS

PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nın 9 Şubat'ta başlamasına günler kala IOC ile CAS'ın ters düşmesi ve IOC'nin Olimpiyat'ta kimin yarışacağına dair son söze sahip olduğunda ısrar etmesi spor dünyasında kafaları karıştırırken Rusya'nın da sert tepkisini çekti. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ''Belki de IOC üyelerinin kendilerine doping testi yapması zamanı geldi'' diye çıkıştı.

Russian MFA Spokesperson #Zakharova: IOC has refused to allow 15 Russian athletes coaches to participate in the 2018 Winter Olympics even after they were acquitted by CAS. This decision raises a question: maybe it is time for the IOC members themselves to be tested for doping? pic.twitter.com/zwBx5xrjke — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) February 5, 2018

​'HAKSIZ, YASADIŞI, AKLAKSIZ, POLİTİZE'

Facebook hesabından açıklama yapan Başbakan Medvedev de "IOC komisyonu, utanç verici karar aldı. Haksız ve yasadışı. Ahlaka aykırı ve politize edilmiş'' dedi.

'OLİMPİYAT ANLAŞMASI VE TEMEL HUKUK İLKELERİNİ ÇİĞNİYOR'

''Komisyon, tam da bu tür tartışmalı durumları çözüme kavuşturmak için oluşturulan spor mahkemesi (CAS) tarafından hakları iade edilen sporcularımızı Olimpiyat Oyunlarına almayarak Olimpiyat anlaşmasını ve temel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldı" diye altını çizdi.

'SPORA VE SPORSEVERLERE KARŞI'

Rusya Başbakanı, ''Suç kanıtlanmamışsa suçsuzsun. Son karar mahkemenin. Ama (aklanan Rus sporcuları Olimpiyatlara almamaya yönelik) bu karar, kendini mahkemenin üzerinde tutan bir grup tarafından alındı. Bunlar kendilerini IOC, sporcular, sporseverlerin üzerinde tutuyor. Bu kararın amacı spordan çok uzak. Amaç, ülkemize siyasi zarar vermek'' diye ekledi.

The IOC Commission has taken a shameful decision. The result of this will be very far-reaching. Politics has defeated the rules of law and decency. We feel sorry for the Olympic movement. We feel sorry for the athletes. We also feel sorry for the fans https://t.co/6mrPuagCg7 — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 5, 2018

​'YAZIK OLİMPİYAT HAREKETİNE, YAZIK SPORCULARA'

''Dopingin tüm bunlarla hiçbir ilgisi yok, bunu söylemek artık çok gülünç'' diye devam eden Medvedev, şu çıkışı yaptı: ''Hedefinde sadece Rusya olduğu önyargılı soruşturmaya bir şekilde tahammül edebilirdik. Ama komisyonun, spor mahkemesinin kararını yerine getirmeyi reddetmesini idrak etmek imkansız. Sonucu uzun vadeli olacak. Önce ticaret, IOC’ta Pierre de Coubertin'in kurallarına galip geldi. Şimdi siyaset, hukuk ve ahlak kurallarına galip geldi. Yazık Olimpiyat hareketine. Yazık sporculara. Şimdi her bir sporcuya bu muamele yapılabilir. Yazık sporseverlere”.