Putin'den Anastasiadis'e kutlama mesajı

© AFP 2018/ FABRICE COFFRINI Anastasiadis Kıbrıs başkanlık seçimlerini kazandı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Anastasiadis'e bir telgraf göndererek seçimdeki zafer dolayısıyla tebrik etti.

Anastasiadis'in Rusya-Kıbrıs ilişkilerinin başarıyla gelişmesine sunduğu bireysel katkıdan övgüyle söz eden Putin, "İkili ilişkileri Avrupa ve Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesi doğrultusunda, iki ülkenin dost halklarının çıkarlarını gözetecek şekilde geliştirmeye yönelik yapıcı ortak çalışmaların devam edeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.