Kremlin: ABD'ye zamanı gelince yanıt verilecek

Peskov düzenlediği basın toplantısında, 'Putin listesi' olarak da anılan yaptırım uygulanabilecek Rusların yer aldığı listeye verilecek karşılık hakkındaki bir soru üzerine, "Sizlere, Devlet Başkanının (Vladimir Putin) Rusya'nın, kendi çıkarlarına en uygun olan neyse onu yapacağı yönündeki sözlerini hatırlatmak isterim" dedi.
© Sputnik/ Andrei Stenin
Peskov bu yanıtın ne zaman verileceği şeklindeki soru karşısındaysa, "Zamanı gelince" ifadelerini kullandı.
ABD Finans Bakanlığı'nın yayınladığı liste, içerisinde yer alan bazı isimlerin Forbes dergisinin 'en zengin Ruslar' listesinden alınmış olması nedeniyle özensiz hazırlanmakla suçlanmıştı.
© Sputnik/ Vitaliy Podvitski
Listede ayrıca, Rusya lideri Putin'e yakın olması nedeniyle zengin olduğu savunulan bazı isimlerin muhalif olması da benzer eleştiriler yöneltilmesine sebep olmuştu.
Diğer taraftan Putin bu listeyi 'ilişkilere zarar veren dostane olmayan bir adım' olarak niteleyip Rusya'nın bir an önce bir yanıt vermek yerine ülke içindeki sorunlara odaklanmayı öncelikli gördüklerini söylemişti.
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