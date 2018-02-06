Kremlin: ABD'ye zamanı gelince yanıt verilecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Finans Bakanlığı'nın Kongre'ye sunduğu ve yaptırım uygulanabilecek Rus siyasetçi ve iş adamlarının yer aldığı 'Kremlin listesi'ne zamanı gelince uygun yanıtın verileceğini söyledi.

Peskov düzenlediği basın toplantısında, 'Putin listesi' olarak da anılan yaptırım uygulanabilecek Rusların yer aldığı listeye verilecek karşılık hakkındaki bir soru üzerine, "Sizlere, Devlet Başkanının (Vladimir Putin) Rusya'nın, kendi çıkarlarına en uygun olan neyse onu yapacağı yönündeki sözlerini hatırlatmak isterim" dedi.

Peskov bu yanıtın ne zaman verileceği şeklindeki soru karşısındaysa, "Zamanı gelince" ifadelerini kullandı.

ABD Finans Bakanlığı'nın yayınladığı liste, içerisinde yer alan bazı isimlerin Forbes dergisinin 'en zengin Ruslar' listesinden alınmış olması nedeniyle özensiz hazırlanmakla suçlanmıştı.

Listede ayrıca, Rusya lideri Putin'e yakın olması nedeniyle zengin olduğu savunulan bazı isimlerin muhalif olması da benzer eleştiriler yöneltilmesine sebep olmuştu.

Diğer taraftan Putin bu listeyi 'ilişkilere zarar veren dostane olmayan bir adım' olarak niteleyip Rusya'nın bir an önce bir yanıt vermek yerine ülke içindeki sorunlara odaklanmayı öncelikli gördüklerini söylemişti.