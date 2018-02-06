Filipov 'Rusya kahramanı' unvanına layık görüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de hayatını kaybeden Rus uçağının pilotu Roman Filipov’a, ölümünün ardından Rusya Kahramanı nişanının verilmesi ile ilgili kararnameyi imzaladı.

Kremlin basın dairesinin yayınladığı kararname metninde, "Askerlik görevini yerine getirirken ortaya koymuş olduğu kahramanca tutum ve gösterdiği cesaret için, Roman Nikolayeviç Filipov'a Rusya Kahramanı nişanı verilmeli" ifadelerine yer verildi.