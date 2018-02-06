‘ABD’nin ve AB’nin yaptırımları Gazprom’un üretiminin yüzde 1’inden azını kapsıyor’

Rus enerji şirketi Gazprom, ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin (AB) uyguladığı yaptırımların grubun toplam üretiminin yüzde 1’inden daha azını etkileyeceğini açıkladı.

Şirketin ‘Yatırımcılar Günü' dolayısıyla hazırladığı sunumda, "ABD'nin ve AB'nin yaptırımları Gazprom grubunun üretiminin yüzde 1'inden azını kapsıyor" dendi.

Diğer yandan Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, şirketin geçtiğimiz yıl Avrupa pazarındaki payını yüzde 34,7'ye çıkardığını ve bu büyümenin ilerideki dönemde de devam edebileceğini belirtti.

Gazprom'un cazip kontrat modelinin şirketi pazarın en tercih edilen oyuncusu haline getirdiğini, ayrıca mevcut ihracat güzergâhlarının değişen talebe esneklik gösterme imkânı verdiğini kaydeden Medvedev, bu durumun Gazprom'un pazar payını ileride dekorumakla kalmayıp, büyütebileceğini de sözlerine ekledi.

'GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 1 ORANINDA ARTACAK'

Şirket sunumunda, Gazprom'un doğalgaz üretiminin bu yıl, geçen yılki üretimi yüzde 1 oranında geçerek 476 milyar metreküpe ulaşması beklendiği ifade edildi. Şirketin geçen yılki doğalgaz üretimiyse 471 milyar metreküp olarak verildi.

Medvedev ayrıca eski SSCB ülkelerine yapılan gaz ihracatı hariç, Gazprom'un geçen yıl gerçekleştirdiği gaz ihracatından elde edilen karın 37,8 milyar dolara ulaştığını kaydetti.