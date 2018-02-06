Putin’in 6 yıllık geliri açıklandı

Rusya Merkez Seçim Komitesi'nin yayınladığı bilgide, Putin'in temel gelir kaynaklarının maaş, askeri emeklilik ve mevduat faizleri gösterildi.
© Fotoğraf: © AP PHOTO/ VALENTINA PETROVA
Putin'in, farklı bankalarda açılan 13 hesapta yaklaşık 14 milyon ruble (950 bin TL) bulunuyor. Rus lideri ayrıca Sankt Petersburg Bankası'nın 230 adet hissesine sahip.
Putin'in St. Petersburg kentinde 77 metrekarelik dairesi ve 18 metrekarelik garajı, Moskova'da da 153.7 metrekarelik dairesi var.
Putin ayrıca 1960 ve 1965 yapımı 2 adet GAZ-M21, 2009 yapımı Niva otomobilleri ile 1987 yapımı Skif römorka sahip.
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