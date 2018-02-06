Putin’in 6 yıllık geliri açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, son 6 yılda 38.5 milyon ruble (yaklaşık 2.5 milyon TL) gelir elde ettiği belirtildi.

© Fotoğraf: © AP PHOTO/ VALENTINA PETROVA Putin’e hediye edilen ev ihtiyaç sahibi bir ailenin olacak

Rusya Merkez Seçim Komitesi'nin yayınladığı bilgide, Putin'in temel gelir kaynaklarının maaş, askeri emeklilik ve mevduat faizleri gösterildi.

Putin'in, farklı bankalarda açılan 13 hesapta yaklaşık 14 milyon ruble (950 bin TL) bulunuyor. Rus lideri ayrıca Sankt Petersburg Bankası'nın 230 adet hissesine sahip.

Putin'in St. Petersburg kentinde 77 metrekarelik dairesi ve 18 metrekarelik garajı, Moskova'da da 153.7 metrekarelik dairesi var.

Putin ayrıca 1960 ve 1965 yapımı 2 adet GAZ-M21, 2009 yapımı Niva otomobilleri ile 1987 yapımı Skif römorka sahip.