Düşürülen Rus uçağının pilotunun ekip arkadaşı saldırı anlarını anlattı

Suriye’nin İdlib kentinde teröristler tarafından düşürülen Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov’a eşlik eden ikinci uçağın pilotu, saldırı anlarında neler olduğunu anlattı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda'ya konuşan ve ismi belirtilmeyen pilot, Filipov'la saldırı sırasında aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı: "Ona teröristlerin uçağına doğru saldırıya koyulduğunu söyledim. Sesi titremiyordu. Bana sakin bir şekilde ‘Vuruldum. Sağ motor alev aldı, güneye yöneliyorum. Kalan diğer motor da tekliyor. Arama kurtarma ekibini çağır' dedi. Daha sonra da (koruma amaçlı) bana bulutlara doğru gitmemi söyledi. Elbette gitmedim. Komutanımı yalnız bırakmak en son yapacağım şey."

‘TERÖRİSTLERE YUKARIDAN MÜDAHALE ETTİM'

Pilot, talimata uymayıp üstünü korumak için aşağıdaki teröristlere havadan müdahale ettiğini söyledi.

Pilot "MANPAD, komutanımın uçağına isabet ettiğinde, her şey belirsiz hale geldi. Onu havada korudum, artık aşağıda militanlarla savaşırken korumam gerekiyordu. Havada kalıp saklandığı yere yaklaşan araçlara birkaç saldırı gerçekleştirdim, iki aracı imha ettim" dedi.

Bu arada kurtarma ekibine haber verdiğini ve komuta merkezine de koordinatları aktardığını söyleyen pilot "Komutanımın nereye indiğini gördüm, ama çatışma anını görmedim. Hava alacakaranlıktı. Yakıtım bitmiş acil durum yakıtını kullanmaya başlamıştım, yalnızca üsse gitmeme yetecek kadar kalmıştı. Bu nedenle oradan ayrılmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Filipov, 3 Şubat'ta İdlib üzerinde seyrederken yönetimindeki Su-25 savaş uçağı cihatçılar tarafından MANPAD füzesiyle (taşınabilir hava savunma füzesi) vurulmuştu. Uçaktan paraşütle atlayan Filipov, cihatçılar tarafından etrafının sarılması üzerine esir düşmemek için el bombasıyla kendini havaya uçurmuştu.

Bu, Rusya'nın Suriye'de operasyona başladığı 2015'ten tarihten bu yana cihatçılar tarafından vurulan ilk Rus uçağı olmuştu.

Saldırının sorumluluğunu aralarında Fetih el Şam'ın da (eski adı El Nusra Cephesi) olduğu Heyet Tahrir el Şam adlı örgüt üstlenmişti.