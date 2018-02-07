Rus Dışişleri: Batı, Rusya’ya yönelik yeni bir siber saldırı suçlaması planlıyor

Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında, Rusya’nın olimpik hareketin ideallerine saldırıyla suçlanmasının planlandığı, söz konusu suçlamalarının mesnetsiz olduğu ve 'önceden de olduğu gibi dünyaya konuyla ilgili delillerin elbette ki sunulmayacağı' belirtildi.

Rusya’ya karşı yeni bir provokasyon hazırlığı yapıldığı kaydedilen açıklamada, belli güçlerin ‘Rus tehdidi’ algoritmasını bu kez olimpik hareket üzerinden kullanmaya çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Rusya’ya karşı planlanan yeni kampanyada sadece (The Washington Post, BuzzFeed gibi) yozlaşmış medya kurumlarının değil, CIA ve Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ile uzun süredir sıkı ilişkileri olan (ThreatConnect, Trend Micro, ESET gibi) şirketlerinin de kullanılması planlandığı ifade edildi.