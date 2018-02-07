Rusya, Kabil'i ve Taliban'ı Moskova'da masaya oturtmak istiyor

Sputnik'e demeç veren Kabulov, Rusya'nın inisiyatif alarak Kabil ve Taliban arasında doğrudan diyalog kurulması için Moskova platformunu önerdiğini anımsattı.
The Press Service of the Southern Military District
Kabulov, "Tarafların bu teklifi kabul etmelerini ve diyalog için koşullar oluştuğunda Moskova'da bir araya gelmelerini bekliyoruz. Ancak Afganistan yönetiminin son açıklamalarına bakıldığında yakın gelecekte bu görüşmenin gerçekleşmesinin beklenemeyeceğini görüyoruz" dedi.
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