The Press Service of the Southern Military District Pakistan neden Rus silahlarına ihtiyaç duyuyor?

Sputnik'e demeç veren Kabulov, Rusya'nın inisiyatif alarak Kabil ve Taliban arasında doğrudan diyalog kurulması için Moskova platformunu önerdiğini anımsattı.

Kabulov, "Tarafların bu teklifi kabul etmelerini ve diyalog için koşullar oluştuğunda Moskova'da bir araya gelmelerini bekliyoruz. Ancak Afganistan yönetiminin son açıklamalarına bakıldığında yakın gelecekte bu görüşmenin gerçekleşmesinin beklenemeyeceğini görüyoruz" dedi.