Klintseviç: Suriye’de düşen uçak, ön verilere göre ‘İgla’ ile vuruldu

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Rus pilot Roman Filipov’un kullandığı Su-25 savaş uçağının ön verilere göre 'İgla' tipi MANPAD'la vurulduğunu belirtti.

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü

Rus basınına konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Klintseviç, “Resmi olmayan verilere göre ‘İgla’ kullanıldı” diye konuştu.

Rus senatör, Su-25 uçağının düşürülmesiyle ilgili tüm gerçeklerin açıklığa kavuşturulması, ayrıca MANPAD'ın temin edildiği kaynağın belirlenmesi için ciddi bir çalışmanın yapıldığını da sözlerine ekledi.

Daha önce Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın savuma komitesi başkanı Vladimir Şamanov, düşürülen uçağın çizdiği rotadan sağ kanadının yandığı görüldüğünü ve bunun ‘motora termal füzenin isabet ettiğini’ gösterdiğini açıklamıştı.

Uçağın vurulduğu MANPAD’ın tipinin şimdilik belirlenmesinin mümkün olmadığını söyleyen Şamanov, “Hala herhangi bir bilgi yok, MANPAD’ın tipi henüz belirlenemedi. Uçağın düştüğü yer incelenmeden hangi silahın kullanıldığı, bu bir ‘Strela’ ya da ‘İgla’ mıydı, yoksa Amerikan ‘Stinger’ miydi, belirlenemez” ifadelerini kullanmıştı.