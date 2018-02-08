Ryabkov: ABD, kaprisli bir çocuk gibi davranıyor

© AFP 2018/ Yamil LAGE Dünya Bankası'ndan ekonomi dersi: Solcu hükümetlere karşı manipülasyon yapıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Teksas Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Rusya ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın Washington için endişe verici olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Ryabkov “Washington, genel anlamda herhangi bir konuda kaprisli bir çocuk gibi histeri yaratmak konusunda olağanüstü. Kendisine doğru gelmeyen bir şey olduğunda hemen yere atlayıp ayaklarını vuran, histeriyle dövünen yaramaz bir çocuk gibi davranıyor. Bu ciddiyetsiz ve acizane bir tavır” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Latin Amerika’daki politikasının şeffaf, anlaşılır olduğunu ve kimseyi hedef almadığını belirten Ryabkov, bölge ülkeleriyle askeri-teknik alanda işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

‘ABD YAPTIRIMLARI DIŞ POLİTİKA ARACI HALİNE GETİRDİ’

Ryabkov, açıklamalarına şöyle devam etti: “ABD’de neredeyse tek dış politika aracıymışçasına yaptırımlara esaslı bir yönelim oldu. Bu tür bir strateji dünyadaki cepheleşmeyi arttırmasının yanı sıra sorunların çözümüne yönelik kabul edilir yöntemler arayışını da engelliyor.”