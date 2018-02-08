Lavrov: Batı, Rus sporcuların doping kullandıkları konusunda bilgi ve delil sunmadı

Tüm Rusya’dan yeni nesil yönetici adaylarını Soçi’de bir araya getiren ‘Rusya’nın Liderleri’ yarışması kapsamında düzenlenen eğitim seansında katılımcılara hitap eden Lavrov, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Şimdi bize yine otoriterce ve bilgi sunmadan, Lozan’daki (Uluslararası) Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) 32 sporcumuzun bulunduğu listedeki herkesi ve antrenörleri haklı gösterdiğini, fakat Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) sporcuların doping kullanmadıklarından emin olmadığı için bu kararın kendileri için bağlayıcı olmadığını söylüyorlar. Yani ellerinde kanıt yok, ama tereddütler, şüpheler var. Hatırlayacağınız üzere 1937’de Sovyetler Birliği Başsavcısı Andrey Vıyşinskiy, “İtiraf, delillerin anasıdır” demişti. Şimdiyse itirafın dahi gerekli olmadığı anlaşılıyor. Yani şüphe, delillerin anası oluyor. İşlerin böyle yürütülmesi zannedersem pek doğru değil. Biz, Batılı meslektaşlarımızı daha yapıcı ilişkiler kurmaya yöneltmeye çalışıyoruz.”

Daha önce CAS, IOC'nin Rus sporculara, doping kullandıkları iddiasıyla verdiği olimpiyatlardan ömür boyu men cezasına yönelik temyiz başvurusunu kabul etmiş, sporcuların haklarındaki kısıtlamaların kaldırıldığını ve Soçi 2014 Kış Olimpiyat Oyunları'nda edindikleri başarıların iade edildiğini bildirmişti.

IOC Başkanı Thomas Bach ise CAS’ın kararını eleştirmiş ve mahkemenin reforma tabi tutulması yönünde görüş bildirmişti.