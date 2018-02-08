Rus senatör: Türkiye, İdlib'de gözlem noktaları kurmak için yeterli güce ve kaynağa sahip

Rus basınına demeç veren Klintseviç'e, Türkiye'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde gözetleme noktaları kurmak için Rusya'dan destek isteyip istemediği soruldu.
'RUS BİRLİKLER İZLEME FAALİYETİ YÜRÜTÜYOR'
Rus senatör, Suriye ile işbirliği çerçevesinde Rusya'nın bu bölgelere birlik gönderdiğini ve izleme faaliyeti yürüttüğünü anımsattı.
Basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Türk tarafının üstlendiği yükümlülüklere uygun olarak henüz kendi gözetleme noktalarını kuramadığı İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri düzenli olarak izleme faaliyeti yürütüyor" demişti.
ABD'DEN GELEN FİNANSAL AKIŞTA DALGALANMA
Klintseviç, "Ilımlı muhalefet, tamamen ABD tarafından yaratıldı. Bu gruplar kalıcı değil, onları o bölgeye yerleştirdiler, para verdiler ve onlar da savaşıyor. Ancak Fetih el Şam, herkesten para sömürüyor ve bir güç haline geldi. Örgüt, asıl mücadeleye şimdi başlayacak" diye konuştu.
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