Rus senatör: Türkiye, İdlib'de gözlem noktaları kurmak için yeterli güce ve kaynağa sahip

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Türkiye'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde gözlem noktaları kurmak için yeterli güce ve kaynağa sahip olduğunu söyledi.

Rus basınına demeç veren Klintseviç'e, Türkiye'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde gözetleme noktaları kurmak için Rusya'dan destek isteyip istemediği soruldu.

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour Rusya: İdlib'de düşürülen uçağımızın enkazına ulaşmak için Türkiye'yle görüşüyoruz

Türkiye'nin bunun için yeterli güce ve kaynağa sahip olduğunu kaydeden Klintseviç, "Rusya'nın desteği talep edilmiyor. Orada birçok nüans var ve bunların hepsinin ele alınması gerekiyor. O bölgede ABD'liler, Türkler, biz ve çok sayıda uçak var" ifadelerini kullandı.

'RUS BİRLİKLER İZLEME FAALİYETİ YÜRÜTÜYOR'

Rus senatör, Suriye ile işbirliği çerçevesinde Rusya'nın bu bölgelere birlik gönderdiğini ve izleme faaliyeti yürüttüğünü anımsattı.

Basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Türk tarafının üstlendiği yükümlülüklere uygun olarak henüz kendi gözetleme noktalarını kuramadığı İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri düzenli olarak izleme faaliyeti yürütüyor" demişti.

ABD'DEN GELEN FİNANSAL AKIŞTA DALGALANMA

Öte yandan Klintseviç, Fetih el Şam militanlarının ılımlı muhalifleri gerilimi azaltma bölgelerinden çıkarmasının ABD'nin Suriye muhalefetine sağladığı finansal akışlardaki dalgalanmanın kanıtı olduğunu savundu.

Klintseviç, "Ilımlı muhalefet, tamamen ABD tarafından yaratıldı. Bu gruplar kalıcı değil, onları o bölgeye yerleştirdiler, para verdiler ve onlar da savaşıyor. Ancak Fetih el Şam, herkesten para sömürüyor ve bir güç haline geldi. Örgüt, asıl mücadeleye şimdi başlayacak" diye konuştu.