Putin ve Erdoğan görüştü: Soçi'deki liderler zirvesinin ikincisi İstanbul'da yapılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile başta İdlib ve Afrin olmak üzere Suriye konusunda bir görüşme gerçekleştirdikleri bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Soçi'de düzenlenen Rusya-Türkiye-İran zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlenen harekatı 19. gününe girerken Putin, Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran’ın ilkini Soçi’de gerçekleştirdikleri liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.

İki lider, İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturmasına ivme kazandırma hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Astana süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulundular. Doğu Guta’daki insani duruma değinen iki liderin, Suriye meselesinde iş birliği ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını da teyit ettikleri öğrenildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmeye dair “İkili arasındaki görüşmede Suriye’deki durum hakkında konuşmalara devam edildi. Erdoğan, Putin’e 3 Şubat’ta İdlib’de Rus Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov’un öldürülmesi ile ilgili başsağlığı diledi” bilgisi verildi.

Görüşmede Astana’da varılan Suriye’de gerilimi azaltma bölgesi kurulmasına yönelik anlaşmalara sıkı bir şekilde uyulmasının önemine vurgu yapıldığı belirtilen Kremlin açıklamasında “Taraflar 30 Ocak 2018’de Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde varılan kararlar doğrultusunda, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye’de siyasi-diplomatik yolla istikrar sağlanmasına yönelik kararlılıklarını taahhüt etti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede ayrıca Rusya, Türkiye İran’ın Suriye’deki iş birliğinin devam etmesinin önemine değinildi ve bu formatta farklı düzeylerde yeni görüşmeler gerçekleştirilmesi ihtimalleri konuşuldu.

‘TERÖRLE MÜCADELEDE KOORDİNASYONUN ARTTIRILMASI ÜZERİNDE ANLAŞILDI’

Açıklamada ayrıca “Ateşkes rejimini ihlal eden teröristlerle mücadele için Rusya ve Türkiye orduları ile istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonun arttırılması üzerinde anlaşıldı” ifadeleri kullanıldı.

PESKOV: TARİH BELİRLENMEDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin Sputnik’e yaptığı açıklamada “Görüşmenin tarihi henüz belirlenmedi” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada "Putin'in Erdoğan ve Ruhani ile sürekli iletişim halinde. Liderler gerekli görülmesi halinde üçlü zirve yapılmasını ihtimal dışı tutmuyor" demişti.

Önceki gün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Ruhani, "Putin, üç ülkenin devlet başkanları olarak Suriye ve diğer bölgesel konularda yakın gelecekte bir zirve düzenlenmesi ihtiyacı hissetiğini söyledi" demişti.

Putin, Erdoğan ve Ruhani 22 Kasım'da Soçi'de ilk kez üçlü bir zirve gerçekleştirmişti. Liderler, zirvede Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin düzenlenmesi konusunda tarihi bir karar almıştı. Bu kongre, 30 Ocak'ta gerçekleşmişti. Kongrenin ardından açıklanan bildiride Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapılmış ve bir anayasa komitesi kurma kararı alınmıştı.