Rus büyükelçi: Irak, Astana sürecine katılmak için talepte bulundu

Rus basınına konuşan Maksimov, "Iraklı dostlarımız böyle bir talepte bulundu. IŞİD'in yok edilmesine sunacağı katkı ve Irak ve Suriye'deki gelişmelerde yapılacak işbirliği açısından Irak'ın Astana sürecine katılımını önemli buluyoruz. Bağdat'ın başvurusu, Astana sürecinin garantör ülkeleri tarafından değerlendiriliyor" dedi.
© Sputnik/ Alexandr Kryazhev
Bu bağlamda Maksimov, Iraklı temsilcilerin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edildiğinin de altını çizdi.
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