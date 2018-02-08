Rus büyükelçi: Irak, Astana sürecine katılmak için talepte bulundu

Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov, Irak'ın Astana sürecine dahil olmak için talepte bulunduğunu ve garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın talebi gözden geçirdiğini söyledi.

Rus basınına konuşan Maksimov, "Iraklı dostlarımız böyle bir talepte bulundu. IŞİD'in yok edilmesine sunacağı katkı ve Irak ve Suriye'deki gelişmelerde yapılacak işbirliği açısından Irak'ın Astana sürecine katılımını önemli buluyoruz. Bağdat'ın başvurusu, Astana sürecinin garantör ülkeleri tarafından değerlendiriliyor" dedi.

Bu bağlamda Maksimov, Iraklı temsilcilerin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edildiğinin de altını çizdi.