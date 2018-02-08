Rusya: ABD, Suriye'nin ekonomik varlıklarını ele geçirmeye çalışıyor

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD liderliğindeki koalisyonun Suriye'de hükümet saflarında savaşan güçleri vurmasına ilişkin olarak, "ABD'nin son eylemleri, Suriye'deki amaçlarının IŞİD'le savaşmak değil, bu ülkenin ekonomik varlıklarını ele geçirmek olduğunu gösteriyor" dedi.

© REUTERS/ Hamad I Mohammed Pentagon: DSG karargahına saldıran Suriye hükümet güçlerini vurduk

Bakanlık'tan ABD liderliğindeki koalisyonun Suriye ordusu saflarında savaşan güçleri Deyr ez Zor'da vurması hakkında yapılan açıklamada, "Son olaylar ABD'nin, Suriye'deki yasa dışı varlığını sürmesinin sebebinin IŞİD'le mücadele etmek değil, sadece Suriye'ye ait olan ekonomik varlıkları ele geçirip elinde tutmak olduğunu bir defa daha gösterdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye ordusu saflarında savaşan milislerin, koalisyon tarafından hedef alındıkları sırada, 'Deyr ez Zor'da yer alan eski petrol rafinerisi El İzba'nın bulunduğu alanda uyuyan bir IŞİD hücresine karşı bir operasyon yürütmekte olduğu' kaydedildi.

25 MİLİS YARALANDI

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, milis güçlerinin, koalisyon helikopterleri tarafından hedef alınmadan önce havan topu saldırısına uğradığı da kaydedildi.

Açıklamaya göre, saldırılar sonucunda 25 milis yaralandı.

Suriye ordusu yanında savaşan milis güçlerinin hedef alındıkları sırada gerçekleştirdikleri keşif operasyonunun Rusya ile koordinasyon içerisinde yapılmadığı belirtilen açıklamada, koalisyon güçlerinin saldırısı sırasında Deyr ez Zor'da Rus askerlerinin bulunmadığı bilgisi de yer aldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Hmeymim üssündeki komutanlığımızın var olan iletişim kanalı üzerinden koalisyon güçlerinin askeri merkeziyle yapılan görüşmelerden sonra, ABD tarafı, söz konusu petrol rafinerisinin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve ABD askerlerinin kontrolünde olduğunu söyledi."