Rusya: ABD, Suriye'nin ekonomik varlıklarını ele geçirmeye çalışıyor

Açıklamada, Suriye ordusu saflarında savaşan milislerin, koalisyon tarafından hedef alındıkları sırada, 'Deyr ez Zor'da yer alan eski petrol rafinerisi El İzba'nın bulunduğu alanda uyuyan bir IŞİD hücresine karşı bir operasyon yürütmekte olduğu' kaydedildi.
25 MİLİS YARALANDI
Açıklamaya göre, saldırılar sonucunda 25 milis yaralandı.
Suriye ordusu yanında savaşan milis güçlerinin hedef alındıkları sırada gerçekleştirdikleri keşif operasyonunun Rusya ile koordinasyon içerisinde yapılmadığı belirtilen açıklamada, koalisyon güçlerinin saldırısı sırasında Deyr ez Zor'da Rus askerlerinin bulunmadığı bilgisi de yer aldı.
Açıklamaya şöyle devam edildi: "Hmeymim üssündeki komutanlığımızın var olan iletişim kanalı üzerinden koalisyon güçlerinin askeri merkeziyle yapılan görüşmelerden sonra, ABD tarafı, söz konusu petrol rafinerisinin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve ABD askerlerinin kontrolünde olduğunu söyledi."
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