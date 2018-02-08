'Kahramanlar ölmez': Su-25 uçağının pilotu Filipov için askeri veda töreni

Suriye’nin İdlib kentinde militanlar tarafından düşürülen Su-25 pilotunun uçağının pilotu Roman Filipov için bugün veda töreni düzenlendi. Moskova bölgesindeki Çkalovskiy Askeri Havalimanı’nda düzenlenen askeri törene üst düzey yetkilileri katıldı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, Filipov’un hiçbir zaman ölmeyeceğini söyledi.

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü

İdlib’de militanların düşürdüğü Su-25 uçağının pilotunun cesedi Türkiye’nin yardımıyla dün Rusya’ya ulaştırıldı. ‘Rusya kahramanı’ unvanı verilen Filipov için Moskova bölgesindeki Çkalkovskiy Askeri Havalimanı’nda askeri veda töreni düzenlendi. Törende Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanı Yardımcısı Nikolay Pankov gibi üst düzey isimler yer aldı.

PANKOV: KALBİMİZDE YAŞAYACAK

Törende konuşan Pankov “Filipov askeri görevini gururla yerine getirdi, yeminine sadık kaldı ve düşmana karşı savaşta kendini feda etti. Filipov’un adı her zaman kalplerimizde kalacak. Filipov’un vatanı uğruna verdiği hizmet büyük bir saygıyı hak ediyor. Kahramanlar ölmez, sonsuza kadar yaşar. Roman da her zaman aramızda olacak” ifadelerini kullandı.

Filipov’un naaşı veda töreninin ardından cenaze töreni için uçakla Voronej’e gönderildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Filipov’un eşi ve kızına destek verme sözü verdi. Voronej bölge yönetimi ise aileye 1 milyon ruble maddi destek vereceklerini aktardı.

© Sputnik/ Aleksandr Pavlov ‘Rusya kahramanı’ unvanı verilen Filipov için Moskova bölgesindeki Çkalkovskiy Askeri Havalimanı’nda askeri veda töreni düzenlendi.

RUS PİLOTUN TABUTUNA KARANFİLLER BIRAKILDI, TÖRENE 2 BİN 500 KİŞİ KATILDI

© Sputnik/ Vitaliy Timkiv Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov için Çkalovskiy Askeri Havalimanı’ndaki törene üst düzey yetkililer katıldı.

Filipov’un cenazesinin Voronej’e getirilmesinin ardından da Subaylar Evi önünde anma töreni düzenlendi. Törene Filipov’un yakınları, askeri yetkililer, meslektaşları ve halk arasından 2 bin 500’den fazla kişi katıldı. Saat 15:00’da sona eren törene katılanlar, Filipov’un tabutuna karanfiller bıraktı.

Programa göre, anma töreninin ardından Filipov’un cenazesi Kominternovskoye Mezarlığı’ndaki özel bir alanda toprağa verilecek.

Filipov, uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle atlamış ve yerde militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçurmuştu.