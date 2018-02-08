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    Su-25 uçağının pilotu Filipov için askeri veda töreni

    'Kahramanlar ölmez': Su-25 uçağının pilotu Filipov için askeri veda töreni

    © Sputnik/ Aleksandr Pavlov
    Rusya
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    Suriye’nin İdlib kentinde militanlar tarafından düşürülen Su-25 pilotunun uçağının pilotu Roman Filipov için bugün veda töreni düzenlendi. Moskova bölgesindeki Çkalovskiy Askeri Havalimanı’nda düzenlenen askeri törene üst düzey yetkilileri katıldı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, Filipov’un hiçbir zaman ölmeyeceğini söyledi.

    Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü
    © AFP 2018/ Omar Haj Kadour
    Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü
    İdlib’de militanların düşürdüğü Su-25 uçağının pilotunun cesedi Türkiye’nin yardımıyla dün Rusya’ya ulaştırıldı. ‘Rusya kahramanı’ unvanı verilen Filipov için Moskova bölgesindeki Çkalkovskiy Askeri Havalimanı’nda askeri veda töreni düzenlendi. Törende Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanı Yardımcısı Nikolay Pankov gibi üst düzey isimler yer aldı.

    PANKOV: KALBİMİZDE YAŞAYACAK

    Törende konuşan Pankov “Filipov askeri görevini gururla yerine getirdi, yeminine sadık kaldı ve düşmana karşı savaşta kendini feda etti. Filipov’un adı her zaman kalplerimizde kalacak. Filipov’un vatanı uğruna verdiği hizmet büyük bir saygıyı hak ediyor. Kahramanlar ölmez, sonsuza kadar yaşar. Roman da her zaman aramızda olacak” ifadelerini kullandı.

    Filipov’un naaşı veda töreninin ardından cenaze töreni için uçakla Voronej’e gönderildi.

    Rusya Savunma Bakanlığı, Filipov’un eşi ve kızına destek verme sözü verdi. Voronej bölge yönetimi ise aileye 1 milyon ruble maddi destek vereceklerini aktardı.

    ‘Rusya kahramanı’ unvanı verilen Filipov için Moskova bölgesindeki Çkalkovskiy Askeri Havalimanı’nda askeri veda töreni düzenlendi.
    © Sputnik/ Aleksandr Pavlov
    ‘Rusya kahramanı’ unvanı verilen Filipov için Moskova bölgesindeki Çkalkovskiy Askeri Havalimanı’nda askeri veda töreni düzenlendi.

    RUS PİLOTUN TABUTUNA KARANFİLLER BIRAKILDI, TÖRENE 2 BİN 500 KİŞİ KATILDI

    Suriye'de ölen Rus pilot Roman Filipov için Rusya Savunma Bakanlığı önüne çiçekler bırakıldı
    © Sputnik/ Evgeny Biyatov
    Filipov 'Rusya kahramanı' unvanına layık görüldü
    Filipov’un cenazesinin Voronej’e getirilmesinin ardından da Subaylar Evi önünde anma töreni düzenlendi. Törene Filipov’un yakınları, askeri yetkililer, meslektaşları ve halk arasından 2 bin 500’den fazla kişi katıldı. Saat 15:00’da sona eren törene katılanlar, Filipov’un tabutuna karanfiller bıraktı.

    Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov için Çkalovskiy Askeri Havalimanı’ndaki törene üst düzey yetkililer katıldı.
    © Sputnik/ Vitaliy Timkiv
    Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov için Çkalovskiy Askeri Havalimanı’ndaki törene üst düzey yetkililer katıldı.

    Programa göre, anma töreninin ardından Filipov’un cenazesi Kominternovskoye Mezarlığı’ndaki özel bir alanda toprağa verilecek.

    Filipov, uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle atlamış ve yerde militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçurmuştu.

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    Etiketler:
    Tören, Su-25, Roman Filipov, Nikolay Pankov, Rusya
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