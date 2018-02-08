ABD’li eski askerden Suriye'de ölen Rus pilotun ailesine yardım önerisi

Daha önce ABD Hava Kuvvetleri'nde bir uçak mürettebatında görev alan Sola, Russia Today'e (RT) yazdığı mektupta, 3 Şubat'ta İdlib'de hayatını kaybeden Rus Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov'un ailesine yardım etmek istediğini belirtti.

'BELKİ YARDIM ETMENİN BAŞKA YOLLARI DA VARDIR'

Sola mektubunda, "Askeri uçak mürettebatının eski bir üyesi olarak Binbaşı Filipov'la ilgili haberleri büyük bir ilgiyle izledim ve olup bitenlere çok üzüldüm. Belki de ailesine destek amaçlı para toplamayı amaçlayan özel bir vakıf vardır. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin onları zor durumda bırakmayacağından eminim, fakat belki de yardım etmenin başka yolları da vardır" ifadelerine yer verdi.

Steve Sola, RT'ye verdiği röportajda, ‘silah arkadaşları için kendisini kurban eden' Rus askerin cesaretine hayran kaldığını aktardı. Sola, aynı davranışta bulunması için cesaretinin yetip yetmeyeceğinden emin olamadığını da sözlerine ekledi.

Sola, "O harika bir insandı. Birbirimizi bizzat tanımadığımıza çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

İdlib'de düşürülen Rus Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov uçağın vurulması ardından kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada cihatçılarla çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen militanlar tarafında sarılıncaysa bir el bombası ile kendini havaya uçurmuştu.