‘ABD, Rusya'nın IŞİD’le savaşan uçakları için kullandığı parayı bloke etti’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin bankacılık sisteminin, 2016-2017 döneminde Rusya Savunma Bakanlığı’nın Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan Rus uçaklarının yakıt takviyesi için kullandığı yaklaşık 5 milyon dolarlık bir meblağı bloke ettiğini açıkladı.

© AFP 2018/ AHMAD SHAFIE BILAL Rusya: Afrin'deki gerilimi ABD tırmandırıyor

Haftalık basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zaharova, ABD’nin Rusya’nın uluslararası para transferlerine bloke uyguladığı yönünde bazı örnekler verdi.

Zaharova, “ABD’nin bankacılık sistemi, 2016-2017 döneminde Rusya Savunma Bakanlığı’nın Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan uçaklarımızın yakıt takviyesi için yolladığı parayı bloke etti. 5 milyon doların üzerinde olan bir meblağ söz konusu. Bu paralar şimdiye kadar hala iade edilmedi” diye konuştu.

Zaharova ayrıca ABD’nin geçen yıl, Rusya’nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA), Birleşmiş Milletler (BM) onkolojik hastalıkları tedavi programını araştırması için gönderdiği 200 bin dolarlık meblağa da bloke koyduklarını kaydetti.

‘KOALİSYONUN SURİYELİ GÜÇLERİ VURMASI OLAYINDA BİRÇOK SORU İŞARETİ VAR’

ABD’nin uluslararası koalisyonun Suriyeli güçleri vurması ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili birçok sorunun bulunduğuna dikkat çeken Zaharova, şöyle konuştu: “Dün gerçekleşen olayla ilgili bilgileri şu anda analiz ediyoruz. Şimdi bu bilgiler, resmi değerlendirmemizi yapabilmemiz ve yorumlarımızı sizlerle paylaşmamız için yeniden kontrol ediliyor. Amerikan tarafın gelişmelere ilişkin sunduğu açıklama ile ilgili gerçekten birçok soru işareti var.”