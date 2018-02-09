Rusya: Kuzey Kore vatandaşları BMGK’nın belirlediği süre kadar Rusya’da çalışabilir

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Rusya kesinlikle söz konusu belgedeki hükümlere uygun olarak hareket ediyor. Rusya’da yasal olarak bulunan Kuzey Kore vatandaşları, Güvenlik Konseyi kararının belirlediği süre bitene kadar Rusya’daki çalışmalarına devam edecek” dedi.

BM Güvenlik Konseyi’nin geçtiğimiz aralık ayında kabul ettiği karar, yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 2019 sonlarına kadar ülkeye dönmesini öngörüyor.