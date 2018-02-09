Düşürülen Rus uçağının pilotu Filipov'un cenazesine 30.000'den fazla kişi katıldı

Rusya İçişleri Bakanlığı Voronej Bölge İdaresi'nden yapılan açıklamada "Rusya Savunma Bakanlığı yönetimi, güvenlik güçleri temsilcileri, rahipler, Filipov'un yakınları ve okul arkadaşları dahil 30.000 kişi cenazeye katıldı" ifadeleri kullanıldı.

Москвичи несут к зданию Минобороны цветы в Память о погибшем в Сирии летчике! Роман Филипов совершил самоподрыв во время боя с террористами!

В соцсетях посты, посвящённые лётчику, отмечают хэштегом #этовамзапацанов

Именно, эти слова Филипов произнёс перед взрывом

Светлая Память! pic.twitter.com/IqYDKf5zFJ — Юлия Сапронова (@usapronova) February 6, 2018

​Voronej Bölge İdaresi Başkanı Aleksandr Gusev ve Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev törende anma konuşması yaptı.

В Воронеже началось прощание с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым. У воронежского Дома офицеров собрались сотни людей, которые, несмотря на холод, ждут возможности отдать дань памяти своему земляку. pic.twitter.com/NqQiiuRMuu — Комсомольская правда (@kpru) February 8, 2018

​Filipov, uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle atlamış ve yerde militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçurmuştu.