Peskov: CAS'ın kararı üzüntü verici

Basın mensuplarının sorusu üzerine CAS'ın kararını yorumlayan Peskov, "CAS'ın kararından üzgünüz ve elbette sporcularımızın haklarını gözetmelerine yardımcı olacağız" dedi.

Olimpiyat hareketinde reform yapılması hakkında konuşmak için doğru zaman olmadığını kaydeden Peskov, şu anda yapılması gerekenin Güney Kore'ye giderek oyunlara katılan Rus sporcuları desteklemek olduğunun altını çizdi.

CAS, 45 Rus sporcu ve 2 antrenörün, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kendilerini Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na davet etmemesi nedeniyle yaptığı temyiz başvurusunu reddetmiş

'ÇİFTE STANDART KABUL EDİLEMEZ'

© AP Photo/ David J. Phillip CAS, 47 Rus sporcu ve antrenörün temyiz başvurusunu reddetti

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de CAS'ın kararını eleştirdi.

Duma'nın karar hakkında bir açıklama yayınlayacağını ve vekillerden sert yanıt vermelerini beklediğini söyleyen Volodin, "Çifte standart uygulamaları kabul edilemez. Biz kanunlara uyuyoruz ve kanunlar ihlal edildiğinde sert ve kararlı tepki göstermeliyiz" diye konuştu.

'CAS, ULUSAL AYRIMCILIK YAPTI'

ABD'li araştırmacı gazeteci Rick Sterling, CAS'ın siyasi bir karara imza attığını ve ulusal ayrımcılık yaptığı ifade etti.

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Sterling, "Maalesef, bu karar bireysel atletler için bir felaket. Bu aynı zamanda olimpiyat hareketi için de bir felaket. Tüm atletlerin oyunlardan men edilmesi, ulusal ayrımcılığın kanıtı. Olimpiyat hareketinin siyasetin rüzgarına kapıldığını ve Batı medyasına inandığını görmek bir trajedi" ifadelerini kullandı.