RSPP Başkanı: Putin'in iş adamlarıyla buluşmasında Kremlin Raporu da görüşüldü

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Putin: Batı ile ilişkilerimizin normalleşmesini umuyoruz

Basın mensuplarının Kremlin Raporu'nun görüşülüp görüşülmediğine yönelik soruya Şohin, "Görüşüldü, ama ayaküstü. Kremlin Raporu'nun herhangi bir yönde gelişip gelişmeyeceği yönünde daha önce yapılan değerlendirme baz alındı. Dolayısıyla bu konu fazla tartışılmadı" yanıtını verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanabilecek 114 Rus politikacı ve 96 iş adamının bulunduğu 'Kremlin Raporu' isimli bir liste yayınlamıştı.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov listedeki isimler arasında yer almıştı.