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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

    Putin ile Macron görüştü: Fransa Cumhurbaşkanı mayısta Rusya yolcusu

    © Sputnik/
    Rusya
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    Rusya ile Fransız liderlerinin telefon görüşmesinde Macron'un mayıs ayındaki Rusya ziyareti teyit edilerek hazırlıklara başlandı. Ziyaret, Suriye'deki askeri gelişmeler ve siyasi çözüm sürecinin yanısıra Rusya-AB ilişkileri açısından da önem taşıyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS/ Stephane De Sakutin
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesinde, Macron'un mayıs ayı için planlanan Rusya ziyaretiyle ilgili hazırlıklar ele alındı.

    Kremlin basın dairesi, ''İki lider, Macron'un mayıs ayı için planladığı Rusya ziyareti ve Saint Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılımıyla ilgili hazırlıklar dahil olmak üzere, Rus-Fransız ilişkilerinin güncel yönlerini ele aldı" açıklamasını yaptı. Açıklamada, Putin'in Macron'a kısa süre önce Fransız iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle yaptığı görüşmenin sonuçları hakkında bilgi verdiği de kaydedildi.

    PESKOV: MACRON'UN RUSYA ZİYARETİNİN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı'nın mayıs için öngörülen Rusya ziyaretiyle ilgili hazırlıklar yapıldığını doğruladı.

    Sputnik'in Fransız liderin mayıstaki ziyaretiyle ilgili mutabakatın olup olmadığı sorusu üzerine Peskov, "Böyle bir ziyaretin hazırlıkları yapılıyor" yanıtını verdi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Versailles Sarayı'nda
    © REUTERS/ Stephane De Sakutin
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    'SURİYE DOSYASI İLE İLGİLİ KARŞILIKLI KOORDİNASYONUN ARTIRILMASI ÖNEMLİ'

    Kremlin basın dairesinin açıklamasında, Putin ile Macron'un Suriye krizinin siyasi çözüm yollarını ayrıntılı olarak ele aldığı da belirtildi.

    Açıklamada, "Taraflar, Cenevre'deki Suriye müzakerelerinin, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararına dayalı olarak ve 30 Ocak'ta Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin sonuçları da dikkate alınarak devam etmesinin çıkarlarına olduğunu belirtti. Suriye'nin savaştan sonraki kalkınmasında işbirliği alternatiflerine değinildi. Genel olarak, Suriye dosyasının kilit yönleri üzerinde Rus-Fransız koordinasyonunun arttırılmasının önemine vurgu yapıldı" denildi.

    Tarafların Ukrayna'daki durumu ele aldıkları, krizin barışçıl yollardan çözülmesinin temeli olan 'Minsk tedbirler paketinin' tamamen uygulanması gerektiğine vurgu yaptığı kaydedildi.

    Emmanuel Macron
    © REUTERS/ Philippe Wojazer
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    ELYSEE SARAYI: MACRON, PUTİN'İN DAVETİNİ KABUL ETTİ

    Diğer yandan, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayısta Rusya'yı ziyaret etme ve Saint Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılma davetini kabul ettiği duyuruldu. Açıklamada Putin'den gelen davetin kabul edildiği ifade edildi. 

    Macron'un selefi François Hollande'ın Moskova ile gerilimli ilişkileri vardı. Macron'un seçilmesinin hemen ardından mayıs ayı sonunda Putin'i Paris'teki Versailles Sarayı'nda ağırlaması dikkat çekmişti.

    Etiketler:
    Rusya ziyareti, Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Fransa, Rusya
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