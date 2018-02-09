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    Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov

    ‘Moskova, Türkiye ile vizesiz giriş uygulamasını başlatmaya henüz hazır değil’

    © AA/ Raşit Aydoğan
    Rusya
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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Moskova’nın Türkiye’ye yönelik vize kısıtlamalarını tamamen kaldırmaya henüz hazır olmadığını açıkladı.

    Rus basınına açıklamalarda bulunan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Şu anda Türk tarafı, ülkeye Rus turistlerin gelişini teşvik etmek için tek taraflı olarak vize kolaylığı uyguluyor ve vatandaşlarımızın bu konuda Türk yetkililere minnettar olmaları gerektiğini düşünüyorum. Rus tarafıysa, haklı nedenlere dayalı olarak şimdilik 2010'da imzalanan karşılıklı vize serbestisi anlaşmasını tamamen uygulamaya henüz hazır değil" diye konuştu.

    Türkiye-Rusya bayrakları
    © Fotoğraf: akkunpp.com
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    Yerhov, aynı zamanda Moskova'nın Türk yetkililerle, hizmet pasaportu sahibi vatandaşlara sağlanacak vize kolaylığı dahil olmak suretiyle ‘birçok yönde kolaylık sağlamanın imkanlarını' değerlendirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

    Rus Büyükelçi, "Konsolosluk ve vize konuları sürekli olarak Rusya ile Türkiye'nin her düzeydeki temaslarının ana gündemini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

    ‘ASKERİ YETKİLİLER SURİYE'YLE İLGİLİ SÜREKLİ TEMAS HALİNDE'

    Rus ve Türk askeri yetkililerinin Suriye'deki durum ile ilgili konularda sürekli temas halinde olduklarını söyleyen Yerhov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Rusya ve Türkiye'nin Suriye konularında yaptığı işbirliğinin, yararlı ve uygulanabilir olduğu kanıtlandı. Ülkelerimiz, Suriye'de uzun süredir devam eden ve kardeş kardeşi karşı karşıya getiren çatışmanın barışçıl yollardan çözülmesi için ellerindeki önemli potansiyeli ortaya koydu."

    Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü
    © AFP 2018/ Omar Haj Kadour
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    Rus diplomat, "Rusya, Türkiye ve İran, birlikte gösterdikleri çabayla Suriye topraklarının en çatışmalı bölgelerinde dahi gerilimi azaltma bölgelerinin, yani yerli halkın barışçıl bir yaşam sürebileceği, insani yardım alabileceği bölgelerin kurulmasını sağlayan Astana sürecini önemli ölçüde ilerletmeyi başardı" diye konuştu.

    Yerhov, "Bazı yerlerde hala tam olarak imha edilmemiş IŞİD, El Nusra Cephesi (yeni adıyla Fetih el Şam) grupları ve bunlara benzer terör oluşumları, gerilimi azaltma sürecini baltalamaya ve barışçıl çözüm sürecini yavaşlatma çabasıyla çatışmaları yeniden alevlendiriyor. Bu nedenle Rus ve Türk askeri yetkililer, Suriye'deki tüm konularla ilgili olarak sürekli temas halindeler ve bu temaslar şüphesiz görevlerini yapmalarını kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

    ‘SEBZE VE MEYVE SEVKİYATLARINDAKİ KISITLAMALARI KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

    Rus Büyükelçi, Moskova ve Ankara'nın Rus pazarına sebze ve meyve sevkiyatlarına daha önce getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

    kesilmiş domates
    © REUTERS/ Thomas White
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    Yerhov, "Kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik çalışma sürüyor ve iyi sonuçlar veriyor. Daha geçen haziran ayında Türkiye'den tarım ürünleri, hammadde ve erzak ithalatına daha önce getirilmiş olan kısıtlamalar kaldırıldı. Eylül-Ekim dönemindeyse marul, biber, kabak, patlıcan gibi birçok Türk ürününe sağlık gerekçeleriyle getirilen kısıtlamalar da kaldırıldı" dedi ve şöyle devam etti:

    "Her iki taraf şu anda Rus pazarına Türk sebzelerinin, Türk pazarınaysa Rus et ve süt ürünlerinin sevkiyatlarının ileride artmasını sağlayacağını umduğumuz tedbirler alıyor."

    Son verilere göre geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında Rusya'ya Türkiye'den tarım ürünleri ithalatının önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 kat artarak neredeyse 500 milyon dolara ulaştığını kaydeden Yerhov, "Yani adım adım kriz öncesi göstergelere yaklaşıyoruz" diye konuştu.

    ‘TÜRK YETKİLİLER GÜVENLİK KONUSUNDA SON DERECE TİTİZ'

    Türkiye'de güvenlik gerekçesiyle bir diplomatik kurumun yöneticisi olarak caddelerde eskisi gibi rahat bir şekilde dolaşamadığını söyleyen Yerhov, Moskova'ya gittiği zaman bu eksikleri telafi edeceğini ifade etti.

    ABD- Türkiye- Bayrak
    © REUTERS/ Darren Ornitz
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    Rus diplomat, "Önceki gibi birden canım çektiği için dışarıya çıkıp, ana caddede dolaşamıyorum ve dondurma yiyemiyorum. Ancak uyulması gereken bir takım kuralların olduğunu biliyorum. Moskova'ya dönünce metroya binerim" diye konuştu.

    Türkiye'ye gelen Rus turistlerin güvenliğine de değinen Yerhov, "Bu konu hem basit, hem de karmaşık. Şöyle bir şey anlaşılmalı, yurtdışına çıkan herkes, kendi güvenliğini gittiği ülkedeki yetkililere emanet ediyor. Şunu söyleyebilirim ki, Türk yetkililer, ülkelerine gelen konukların huzurunu ve güvenliğini sağlama görevine son derece titiz yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Vize, Aleksey Yerhov, Moskova, Suriye, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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