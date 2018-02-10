Bogdanov: Afrin’de yeni bir gerilimi azaltma bölgesi kurulması Astana sürecinde görüşülüyor

Sputnik’e konuşan Bogdanov, Astana görüşmelerinin yeni turunda Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin’de yeni bir gerilimi azaltma bölgesinin kurulması konusunun ele alınıp alınmayacağı yönündeki soruya “Yeni bir gerilimi azaltma bölgesi konusu Astana görüşmelerinin odağında” yanıtını verdi.

‘ANAYASA REFORMU KONUŞULACAK’

© AFP 2018/ AHMAD SHAFIE BILAL Rusya: Afrin'deki gerilimi ABD tırmandırıyor

Bogdanov, görüşmelerin yeni turunda Suriye anayasası reformunun konuşulacağını da belirtti.

Bogdanov “Partnerlerimizle Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kapsamında varılan anlaşmaların desteklenmesi ve uygulamasına geçilmesine yönelik koordinasyonu ele almamız gerekiyor. Özellikle de anayasa komitesi oluşturulması ve anayasa reforumuna ilişkin çalışmaların başlatılması konularında…” ifadelerini kullandı.

Moskova için Astana görüşmeleri katılımcılarının krizin çözümünde insani konulara dikkat vermesinin de önemli olduğunu belirten Bogdanov “Suriyeli taraftar arasında güvenin güçlenmesi de önemli konular arasında” dedi.

Bogdanov ayrıca Astana görüşmelerinin bir sonraki turunun en yakın zamanda başlayacağını, ancak net tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.



