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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Rusya, İsrail'in Suriye saldırılarıyla ilgili endişe açıkladı

    © Sputnik/
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye’deki saldırılarının endişe verici olduğunu belirtip Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması çağrısı yaptı.

    Suriye hava savunma sistemlerinin vurduğu İsrail F-16'sı İsrail'in kuzeyinde düştü.
    © REUTERS/ Herzie Shapira
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    İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Suriye'deki saldırılar ve olayların gelişme biçiminden ciddi bir endişe duyuyoruz. Suriye topraklarındaki şiddetin azaltılmasında önemli bir faktör olan gerilimi azaltma bölgeleri içinde ve çevresinde gerginliğin artması tehlikesi de ayrı bir endişe konusu" ifadeleri kullanıldı.

    İTİDAL ÇAĞRISI

    Suriye ordusunun gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişini korumaya yönelik sorumluluklarını yerine getirdiği belirtilen Rus Dışişleri açıklamasında, tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı:
    ''Tüm tarafları itidalli olmaya ve Suriye'deki durumun daha da kötü hale gelmesine neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Suriye ile diğer bölge ülkelerinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne koşulsuz şartsız saygı duyulması gerektiği görüşündeyiz.''

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS/ Kayhan Ozer
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    'ASKERLERİMİZİN TEHLİKEYE ATILMASI KABUL EDİLEMEZ'

    Rus Dışişleri açıklamasında şu vurgu yapıldı: ''Suriye’ye meşru hükümet tarafından terörle mücadeleyi desteklemesi için davet edilen Rus askerlerinin hayatlarına ve güvenliğine yönelik herhangi bir tehlike oluşturulması kesinlikle kabul edilemez.''

    İsrail ordusu Golan Tepeleri'ne giren İran'a ait bir insansız hava aracını ve Suriye'de 4'ü İran'a ait 12 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

     

     

     

    Etiketler:
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye, İsrail, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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